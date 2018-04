Appell an Hobbygärtner: Auf Giftspritze im Garten verzichten

Nordhorn. Haupteinsatzgebiet für Pestizide ist zwar die Landwirtschaft, doch auch Haus- und Kleingärtner hantieren oft mit der Giftspritze: Nach BUND-Recherchen werden in Deutschland jährlich über 500 Tonnen Pestizide in privaten Gärten verteilt. Dort schädigen sie die Tier- und Pflanzenwelt. Die Kreisgruppe des BUND appelliert an alle Hobbygärtner, auf Pestizide im Garten zu verzichten. „Pestizide und ihre Abbauprodukte reichern sich im Boden, in Gewässern und der Nahrungskette an“, betont Walter Oppel, Vorsitzender der Kreisgruppe. „Wer selbst Gemüse und Obst anbaut, sollte auf Pflanzenschutzmittel verzichten und Verfahren der biologischen Schädlingsbekämpfung nutzen.“

Beim biologischen Pflanzenschutz sind vorbeugende Maßnahmen grundlegend, um Pflanzen und Boden gesund zu halten. Der Anbau heimischer Pflanzen ist generell besser, Nutzpflanzen sollte man möglichst in Mischkulturen pflanzen, auch die Beachtung einer Fruchtfolge ist wichtig: „Zur biologischen Schädlingsbekämpfung eignen sich wunderbar Pflanzenjauchen oder -tees.“

Weitere Infos gibt es im Internet unter www.bund-grafschaft-bentheim.de.