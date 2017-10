App warnt nun auch vor Katastrophen in der Grafschaft

gn Nordhorn. Naturkatastrophen wie jüngst der Orkan „Xavier“, Überschwemmungen oder Stromausfälle sind Ereignisse, die eines gemeinsam haben: Sie bedrohen das Leben und das Hab und Gut der Menschen. Daran erinnern die Vereinten Nationen jährlich am 13. Oktober mit dem „Tag der Katastrophen-Vorbeugung“.

Auch im Landkreis Grafschaft Bentheim können die Menschen von bedrohlichen Schadenslagen betroffen sein. „Die Folgen eines großflächigen Stromausfalls über mehrere Tage wären verheerend“, so Stefanie Geiger, die beim Landkreis Grafschaft Bentheim den Fachbereich Sicherheit und Ordnung leitet und somit zuständig für den Katstrophenschutz ist.

Ratgeber für den Katastrophenfall

Ohne Panik verbreiten zu wollen, weist sie darauf hin, dass sich die Bewohnerinnen und Bewohner der Grafschaft Bentheim künftig noch besser auf Unglücke vorbereiten sollten und verweist auf den Ratgeber „Katastrophen“, herausgegeben vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe.

Genauso wichtig wie die Vorbereitung sei aber auch die frühzeitige Information über Schadenslagen, so Stefanie Geiger. Um diese Nachrichtenwege zu verkürzen wurde „NINA“ entwickelt, eine Notfall-Informations- und Nachrichten-App, die wichtige Warnmeldungen des Bevölkerungsschutzes für unterschiedliche Gefahrenlagen wie zum Beispiel Gefahrstoffausbreitung oder einem Großbrand enthält. Integriert sind in „NINA“ auch die Wetterwarnungen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) und Hochwasserinformationen.

App für die gängigen Betriebssysteme verfügbar

Die Warnungen lassen für den eigenen, aktuellen Standort anzeigen. Seit Kurzem nutzt auch die Leitstelle des Landkreises Grafschaft Bentheim das Warnsystem und speist ihre Meldungen für lokale Gefahrenlagen ein. Wenn es also beispielsweise in Nordhorn zu einem Brand kommt, bei dem eine giftige Rauchwolke durch die Stadt weht, können die Einwohner in der App erfahren, dass sie Fenster und Türen geschlossen lassen sollten.

„NINA“ bietet zudem grundlegende Informationen und Notfalltipps, zum Beispiel bei Unwettern, Überschwemmungen oder Stromausfällen.

Die Warn-App ist kostenlos nutzbar. Weitere Informationen sind auf der Internetseite www.bbk.bund.de des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe erhältlich. Für Benutzer eines Gerätes mit dem Betriebssystem Android ist der Download im Google Playstore möglich. Wer mit dem System iOs von Apple arbeitet, findet „NINA“ im App-Store. Warnungen sind auch ohne App im Internet unter warnung.bund.de einsehbar.