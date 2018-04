Empfehlung - Anstieg in allen Bereichen: Grafschaft zieht 232.000 Gäste an

Nordhorn. Einmal mehr können die Touristiker im Landkreis mit dem Ergebnis eines Tourismusjahres zufrieden sein: mit 232.000 Ankünften kamen 2017 insgesamt 8,9 % mehr Gäste in die Grafschaft Bentheim als im Vorjahr. Mit durchschnittlich 3,4 Tagen blieben die Touristen fast so lange wie in den Vorjahren (2016: 3,5 Tage), sodass bei den Übernachtungen ebenfalls ein deutliches Plus zu verzeichnen ist (+7,6 %, auf insgesamt 796.000 Übernachtungen). (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/anstieg-in-allen-bereichen-grafschaft-zieht-232000-gaeste-an-233700.html