Empfehlung - Angehende Polizistinnen: Beim Praktikum hat es gefunkt

Nordhorn/Lingen. Es ist kalt und zugig an diesem Dezembermorgen im Meppener Hänsch-Stadion. Zehn junge Leute scharen sich um ihre Ausbilder Heidi Herpel und Florian Niemeyer. Herpel ist generell für die Nachwuchsgewinnung und -betreuung in der Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim zuständig, Niemeyer ist der fachkundige Beamte für das Thema Fußball. „Alles mit Fußballbezug geht über meinen Tisch“, sagt Niemeyer. In den Stadien der Region ist er zu Hause. Er kennt alle Fanclubs, und die Fans kennen ihn.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/angehende-polizistinnen-beim-praktikum-hat-es-gefunkt-217993.html