Empfehlung - Andreas Zafri vertritt die Grafschaft in der Pflegekammer

Nordhorn Als die Niedersächsische Pflegekammer im August 2018 an den Start ging und kurz vor Weihnachten die ersten Bescheide bei den Mitgliedern in den Briefkästen lagen, formierte sich auch in der Grafschaft Protest gegen die neue verpflichtende Einrichtung. Inzwischen ist über ein Jahr ins Land gezogen und die Kammerarbeit steht vor einer Überprüfung. Aus der Grafschaft ist der Neuenhauser Altenpfleger Andreas Zafri in die Kammerversammlung gewählt worden und sitzt als Ausbilder im Ausschuss für Weiterbildungen. Im GN-Gespräch berichtet der 36-Jährige, was die Kammer seit ihrer Gründung erreicht und angeschoben hat.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/andreas-zafri-vertritt-die-grafschaft-in-der-pflegekammer-327726.html