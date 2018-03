Amtliche Warnung: Minus 15 Grad in der Grafschaft möglich

Nordhorn. Erneut warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) vor strengem Frost in der Grafschaft Bentheim und dem Emsland. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag werden in beiden Landkreisen Tiefsttemperaturen zwischen acht und 13 Grad Celsius unter dem Gefrierpunkt erwartet. Über Schnee sind bis zu -15 Grad Celsius möglich.

Auch tagsüber soll der Dauerfrost laut DWD anhalten. An Donnerstag und Freitag rechnen die Meteorologen mit Werten zwischen minus zwei und minus sieben Grad. Dazu kommt ein frischer Ostwind, der am Donnerstag mit Geschwindigkeiten von bis zu 60 Kilometern pro Stunde wehen kann. In der Nacht soll der Wind schwächer werden und am Freitag wieder auffrischen.

Von Südwesten soll in den kommenden Tagen wärmere Luft nach Norden vordringen und die aktuelle Kältewelle langsam beenden. Es bleibt also noch etwas Zeit, um die positiven Seiten des Winterwetters auszunutzen und beispielsweise auf der sicheren Eisfläche in Ohne Schlittschuh zu laufen. Auch in Emlichheim soll es eine angelegte Eisfläche geben.