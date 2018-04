Amnesty-Doppeldeckerbus kommt in die Grafschaft

Zum Auftakt der diesjährigen Infotour macht der gelbe Doppeldecker-Bus von Amnesty International auch in der Grafschaft Halt. Am 19. April informiert die Menschenrechtsorganisation am Gymnasium Nordhorn, am 20. April am Lise-Meitner-Gymnasium Neuenhaus.