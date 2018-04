Am 15. April ist „Tag der Brieftaube“: Taubenschläge öffnen

gn Nordhorn. In der Grafschaft werden mehrere Taubenschläge für angemeldete Besucher in Bad Bentheim, Nordhorn, Neuenhaus und Wietmarschen geöffnet. Wie sieht ein Taubenschlag von innen aus? Wie orientieren sich Brieftauben? Warum interessieren sich noch immer so viele Menschen für den Brieftaubensport? Wie schnell fliegen Brieftauben eigentlich? Diese und viele weitere Fragen sollen am „Tag der Brieftaube“ beantwortet werden. Interessierte können sich die Haltung der Tiere aus der Nähe ansehen und mit Freunden des Hobbys ins Gespräch kommen.

Der „Tag der Brieftaube“ wird zum „Tag der offenen Tür“. Für die Besucher öffnen die Brieftaubenfreunde ihre Taubenschläge und geben Einblicke in ihr traditionsreiches Hobby. Deutschlands Brieftaubenzüchter möchten mit dem „Tag der Brieftaube“ auf ihr traditionsreiches Hobby aufmerksam machen und dafür werben.

Bereits zwei Wochen später beginnt die diesjährige Reisesaison für Brieftauben. Im Laufe der folgenden drei Monate fliegen die Tiere an den Wochenenden um die Meisterschaften. Distanzen von 200 bis rund 700 Kilometer bewältigen die Brieftauben dabei spielerisch mit Durchschnittsgeschwindigkeiten von mehr als 100 Stundenkilometern.

Dafür müssen die Tauben topfit und gut vorbereitet an den Start gehen. Wie der moderne Brieftaubensport heutzutage aussieht, das können am 15. April nun alle Interessierten hautnah in einem Brieftaubenschlag in ihrer Nähe erleben.

In der Grafschaft öffnen von 12 bis 16 Uhr für angemeldete Besucher:

Nordhorn: Bernhard Peters, Graf-Luckner-Straße 9;

Daniel und Jennifer Thier, Brockweg 4;

Willi Schoo, Pestalozzistraße 100.

Neuenhaus: Jan Zwafink, Teichstraße 20.

Bad Bentheim: Hans Günter Freiherr, Göhlmannsweg 4;

Jan Blockhuis, Rotdornstraße 12;

Heiko Wallis, Steinkamp 9.

Wietmarschen: Matthias Backherms, Elsternweg 21;

Eckhard Veltmann, Am Richtergraben 10.

Anmeldungen interessierter Besucher werden bis zum 13. April per E-Mail an info@regionalverband-410.de erbeten. Weitere Informationen stehen auf der Internetseite www.regionalverband410.de.