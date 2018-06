Empfehlung - Altreformierte wählen Lothar Heetderks an die Spitze

Veldhausen. Beisitzer ist Pastor Christoph Heikens (Bunde) und neue Schriftführerin die Kirchenälteste Linda Ensink aus Wilsum. Zudem gehört Pastor Hermann Teunis aus Hoogstede dem Moderamen als Synodalsekretär an. Das neue Moderamen wird in den kommenden Monaten in Zusammenarbeit mit den bestehenden Ausschüssen und den Kirchenräten der altreformierten Gemeinden in Ostfriesland, der Grafschaft Bentheim und Wuppertal die verschiedenen Ausschüsse der Synode neu besetzen: Ökumene und Mission; Gemeindeaufbau und Öffentlichkeitsarbeit; Diakonie; Theologie; Verwaltung und Planung; Gottesdienst und Kirchenmusik sowie Kindergottesdienst und Jugendarbeit. Außerdem wird die Herbstsynode am 10. November 2018 in Veldhausen vorbereitet.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/altreformierte-waehlen-lothar-heetderks-an-die-spitze-239832.html