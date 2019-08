Althusmann warnt in Nordhorn vor hartem Brexit

Nordhorn „Das Handelsvolumen zwischen Niedersachsen und Großbritannien beträgt knapp 10 Milliarden Euro. Ein harter Brexit würde spürbare Auswirkungen auf uns haben“, machte jetzt Bernd Althusmann auf dem Kreisparteitag der Grafschafter CDU deutlich. Der stellvertretende Ministerpräsident und Wirtschaftsminister war auf Einladung des CDU-Kreisvorsitzenden und niedersächsischen Finanzminister Reinhold Hilbers nach Nordhorn gekommen. Im Gespräch mit den Mitgliedern ging es um Digitalisierung, Fachkräftemangel, Entbürokratisierung, CO2-Steuer, Elektromobilität bis zum Mobilfunkempfang im ländlichen Raum. Hilbers: „Wir haben zum ersten Mal eine Milliarde Euro für Digitalisierung im Haushalt vorgesehen.“ Althusmann räumte ein, dass in der Vergangenheit in Deutschland bei dieser Frage die falschen Schwerpunkte gesetzt worden seien: „Es ist klar, dass es eine flächendeckende 5G-Versorgung in Niedersachsen ab 2020 nur mit der Glasfaser-Technologie geben kann.“

Zuvor hatte Hilbers den verstorbenen Ehrenvorsitzenden der Grafschafter CDU, Günter Schwank, geehrt. Die Mitglieder gedachten seiner in einer Schweigeminute. Hilbers blickte danach auf die für die CDU erfolgreich verlaufene Landrats-Stichwahl zurück. Den Umgang mit der AfD nannte er eine „Herausforderung“. Zudem hob er die Bedeutung solider Finanzen hervor: „Wir dürfen nicht zulassen, dass die schwarze Null gegen die Ökologie ausgespielt wird. Wir brauchen Nachhaltigkeit bei Ökologie und Finanzen.“ Hilbers sagte. unter CDU-Führung im Finanzministerium seien zum ersten Mal seit 50 Jahren wieder Schulden zurückgezahlt worden. „Wir haben in den vergangenen eineinhalb Jahren insgesamt rund 800 Millionen Euro getilgt – bei steigenden Investitionen. Das ist eine nachhaltige Politik für unser Land.“