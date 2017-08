Empfehlung - Alter Spitzbunker brennt in Lingen

cs/hlw Lingen. In dem markanten Spitzbunker hinter dem BVL-Geschäftshaus an der Lindenstraße in Lingen wurde am Sonntag ein Feuer entdeckt. Die Feuerwehr sah sich beim Eintreffen einer starken Rauchentwicklung gegenüber. Durch die Tür im Erdgeschoss und eine Öffnung im ersten Stock des 22 Meter hohen Turmes startete die Feuerwehr ihren Einsatz. Das Geschehen stellte sich bei näherer Betrachtung als Schwelbrand heraus, der rasch abgelöscht war. Im Schutzturm aus dem Zweiten Weltkrieg wurde altes Mobiliar gelagert.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/alter-spitzbunker-brennt-in-lingen-202751.html