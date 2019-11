Erinnern Sie Sich? So sah es in der Nordhorner Hauptstraße noch zu Anfang der 1980er Jahre aus, bevor sie zur Fußgängerzone wurde. Das Foto aus der Sammlung von Paul Heekeren war 2017 in der Sonderausstellung im Povelturm zu sehen. Erinnerungen an den Alltag jener Jahre bietet nun das Buch „Nordhorner Bilder 1929 - 1997“. Foto: Heekeren / Slg Stadtmuseum