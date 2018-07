Empfehlung - Alpakafarm in Melle-Ausbergen hilft kranken Kindern

In Gummistiefeln stapft Maximilian (Name geändert) über die Wiese. In der Hand eine Leine, mit der er Mika führt. Ein Alpaka. Ein Freund. Im Gehen krault er das Tier zärtlich am Kinn. Vertrautheit. Er zeigt Gefühle. Was im Normalfall keine Stärke des Siebenjährigen ist. Maximilian hat eine Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung. Kurz: ADHS. Zudem besteht der Verdacht auf Asperger-Syndrom. Eine Variante des Autismus. Soziale Interaktionen fallen ihm schwer. Kommunikation auch. In diesem Augenblick merkt man es nicht. Eingereiht in einer Karawane aus fünf Kind-Alpaka-Paaren dreht er eine Runde nach der anderen auf der Weide. Lacht. Feixt. Passt sich an. Nach der Ergotherapie genießt er einmal pro Woche die Extrazeit mit den Alpakas. „Die Kinder sollen sich an die Tiere gewöhnen“, erklärt Teresa Bietendorf. „Und umgekehrt auch.“ Die Ergotherapeutin hat die Alpakafarm in Ausbergen vor zwei Jahren eröffnet. 16 Tiere gehören mittlerweile zum Hof – darunter drei just geborene Alpakababys. Django ist mit fast neun Jahren der Älteste. Und trotzdem noch recht jung, denn die aus Südamerika stammenden Alpakas werden 20 bis 25 Jahre alt. Es seien ruhige, liebe, sensible, geduldige, respektvolle Tiere, sagt Bietendorf. Sie spiegelten das Verhalten der Menschen wider. Bleibe man stehen, bleibe auch das Alpaka stehen. Eine Eigenschaft, welche die Therapeutin auch beim folgenden Spaziergang der Kinder mit den Tieren einsetzt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/alpakafarm-in-melle-ausbergen-hilft-kranken-kindern-244475.html