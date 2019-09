Alle Polizeimeldungen vom 9. September im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Bislang keine Meldungen.





+++ EMSLAND +++

Werlte - Einnahmen des Erntedankfestes gestohlen

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zu Sonntag drei Pilotenkoffer aus einem Wohnhaus an der Harrenstätter Straße gestohlen. In den Koffern befanden sich die Einnahmen des Erntedankfestes in Breddenberg. Die Täter verschafften sich zwischen 3.30 und 4.10 Uhr Zugang zu dem Gebäude und entwendeten offenbar gezielt die dort abgestellten Behältnisse mit mehreren tausend Euro Bargeld. Hinweise nimmt die Polizei Sägel unter der Rufnummer 05952 93450 entgegen.

Thuine - Einbruch in Wohnhaus

Bislang unbekannte Täter sind am vergangenen Wochenende in ein Wohnhaus an der Straße Hollenhorst eingedrungen. Sie verschafften sich durch ein Kellerfenster Zugang zum Gebäude und entwendeten offenbar gezielt aus der Küche einen Würfeltresor mit Bargeld und sonstigen Wertsachen. Die Gesamtschadenshöhe wird auf mehrere tausend Euro beziffert. Hinweise nimmt die Polizei Spelle unter der Rufnummer 05977 929210 entgegen.

Lingen - Pedelecfahrer gestürzt

Am Sonntagnachmittag ist es auf der Gelgöskenstiege zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 63-jähriger Pedelecfahrer wurde dabei so schwer verletzt, dass er ins Krankenhaus eingeliefert werden musste. Er war gegen 16.20 Uhr mit seinem Fahrrad in Richtung Langschmidtsweg unterwegs. Dort touchierte er den Bordstein, stürzte und verletzte sich.

Lingen - Schaufenster eingeschlagen

Bislang unbekannte Täter haben am frühen Sonntagmorgen zwischen 4.50 und 5.20 Uhr die Schaufensterscheibe eines Handyshops in der Großen Straße eingeschlagen. Sie griffen von außen in die Auslagen und entwendeten etwa 15 E-Zigaretten. Der angerichtete Gesamtschaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Lingen unter der Rufnummer 0591 870 entgegen.

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

