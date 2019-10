Alle Polizeimeldungen vom 9. Oktober im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Bad Bentheim - Exhibitionist zeigt sich Frau

Ein Exhibitionist hat sich gestern Nachmittag gegen 13:30 Uhr einer 66-jährigen Frau in einem Waldstück an der Rheiner Straße gezeigt. Der Unbekannte sprach die Frau auf dem Waldweg in Höhe der Funkenstiege zunächst an und bat um eine Wegbeschreibung, als er dann sein Geschlechtsteil entblößte. Das Opfer lief zügig davon. Der Mann war ca. 30-35 Jahre alt, ca. 180 cm groß und hatte eine kräftige Statur. Er trug dunkle Kleidung. Hinweise nimmt die Polizei in Bad Bentheim unter der Rufnummer 05922 9800 entgegen.

Nordhorn - Suzuki Swift angefahren

Am Montagabend ist es auf dem LIDL-Parkplatz in der Straße Am Eichenhain zu einem Verkehrsunfall gekommen. Dabei wurde ein blauer Suzuki Swift angefahren und beschädigt. Der unbekannte Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921 3090 entgegen.





+++ EMSLAND +++

Emsbüren - Diesel gestohlen

In der Nacht zu Dienstag haben unbekannte Täter an der Paxtonstraße einen Dieseltank aufgebrochen und rund 400 Liter Kraftstoff gestohlen. Der Schaden beläuft sich auf ca. 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Spelle unter der Rufnummer 05977 929210 in Verbindung zu setzen.

Neubörger - Wohnhaus in Brand

Gestern Abend ist es aus noch ungeklärter Ursache in einem Wohnhaus an der Hermann-Zurlage-Straße zu einem Brand gekommen. Verletzt wurde dabei niemand. Anwohner wurden gegen 20:30 Uhr auf das Feuer im Dachgeschoss des Einfamilienhauses aufmerksam und verständigten die Feuerwehr. Die Wehren aus Kluse, Dörpen und Börger waren mit neun Fahrzeugen und einer Vielzahl von Einsatzkräften vor Ort und konnten ein Übergreifen auf Nachbargebäude verhindern. Das Wohnhaus wurde durch das Feuer erheblich beschädigt. Eine Schadenssumme ist derzeit nicht bekannt. Die Polizei hat die Brandermittlungen aufgenommen.

Lahn - Geräteschuppen in Brand

Gestern Nachmittag wurde gegen 13.05 Uhr die Feuerwehr zu einem Brand in der Waldstraße alarmiert. Hier war ein Geräteschuppen im Garten eines Wohnhauses in Brand geraten. Eine Anwohnerin hatte zuvor die Asche eines Ofens in einem Kunststoffmülleimer entsorgt. Der Mülleimer geriet dadurch in Brand und entzündete den angrenzenden Geräteschuppen. Auch Teile der Garage und des Nachbarwohnhauses wurden in Mitleidenschaft gezogen. Die Feuerwehr aus Lahn war mit drei Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften vor Ort und löschte das Feuer zügig ab. Die Höhe des Gesamtschadens ist derzeit nicht bekannt.

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

