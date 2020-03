Alle Polizeimeldungen vom 9. März im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

+++ EMSLAND +++

Lingen - Versuchter Einbruch

Zwischen Samstag, 19.50 Uhr, und Sonntag, 6.50 Uhr, haben bislang unbekannte Täter versucht, in die Sakristei der Maria-Königin-Kirche in Lingen einzubrechen. Es blieb beim Versuch. Hierbei entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Lingen, Tel. 0591/870, in Verbindung zu setzen.

Haselünne - Reifen und Felgen geklaut

Unbekannte Täter sind zwischen Donnerstag, 13.30 Uhr, und Sonntag, 23, in die Lagerhalle einer Firma an der Straße Stadtmark in Haselünne eingebrochen. Sie entwendeten acht Satz Felgen samt Reifen. Aus einer rückwärtigen weiteren Scheune wurde ein weiterer Satz Alufelgen eines Anwohners entwendet. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Haselünne, Tel. 05961 955820, in Verbindung zu setzen.,

Sögel - Pkw beschädigt

Am Sonntag in der Zeit von 9 bis 14 Uhr, wurde ein hinter einem Wohn-und Geschäftshaus der Clemens-August-Straße, in Sögel, geparkter grauer Pkw von einem ein- oder ausparkenden Fahrzeug beschädigt. Der geparkte Pkw wurde im hinteren rechten Bereich beschädigt. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeistation Hümmling-Sögel, Tel. 05952 93450, in Verbindung zu setzen.

Meppen - Scheibe eingeschlagen

Bislang unbekannte Täter haben zwischen Freitag, 9, und Sonntag, 10.15, einen an der Bahnhofstraße in Meppen geparkten Pkw beschädigt. Sie schlugen die Scheibe an der Beifahrerseite ein und beschädigten den rechten Kotflügel vermutlich mit einem Stein. Aus dem Pkw wurde nichts entwendet. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Meppen, 05931 9490, in Verbindung zu setzen.

Lingen - Knapp elfstündige Blockade des Aldi-Zentrallagers durch Landwirte

Mehrere hundert Landwirte haben in der Nacht zu Montag vor dem Zentrallager der Firma Aldi Nord in Lingen demonstriert. Mit ihren Zugmaschinen blockierten sie dabei zwischen etwa 20 und 6.45 Uhr die Zu- und Abfahrtswege zum Firmengelände. Die Demonstranten übergaben den Verantwortlichen der Aldi-Niederlassung ein Erklärungs- und Forderungspapier. Im Rahmen mehrerer Kooperationsgespräche unter Teilnahme der polizeilichen Einsatzleitung wurde in der Folge an einer Kompromissfindung gearbeitet. Die Landwirte kündigten an, die Blockade so lange aufrecht erhalten zu wollen, bis man die Möglichkeit bekäme, Gespräche mit der obersten Führungsebene der Aldi-Zentrale in Essen zu führen. Nachdem man sich von dort aus bereit erklärt hatte, die Demonstranten am heutigen Nachmittag in Essen zu einem Gespräch zu empfangen, wurde die Blockade gegen 6.45 Uhr aufgelöst. Auf dem Gelände war es zwischenzeitig zu einem aufwachsenden Stau von etwa 40 auslieferungsbereiten Lkw der Firma Aldi gekommen. Die Polizei hatte sich unter Hinzuziehung zahlreicher Einsatzkräfte, darunter auch spezialisierte Beamte einer technischen Einheit der Bereitschaftspolizei Oldenburg, darauf vorbereitet, die Versammlung aufzulösen. Nach aktuellem Stand wurden bei der Blockadeaktion keine strafrechtlich relevanten Sachverhalte aktenkundig.

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

