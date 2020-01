Alle Polizeimeldungen vom 9. Januar im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Uelsen - Leerstehendes Ferienhaus abgebrannt

Am frühen Montagmorgen ist es am Hardinger Mühlenweg zum Brand eines leerstehenden Ferienhauses gekommen. Verletzt wurde dabei niemand. Das Gebäude brannte komplett nieder. Brandursache und Schadenshöhe sind noch nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei Nordhorn unter der Rufnummer 05921 3090 entgegen.





+++ EMSLAND +++

Bawinkel - Einbruch in Friseursalon

Zwischen Dienstag, 18.40 Uhr, und Mittwoch, 7.10 Uhr, sind bislang unbekannte Täter in einen Friseursalon an der Schulstraße in Bawinkel eingebrochen. Sie durchsuchten die Räume und entwendeten diverses Diebesgut. Es entstand ein Sachschaden von rund 1500 Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Lingen, Tel. 0591 870, in Verbindung zu setzen.

Haren - Zwei Verletzte bei Auffahrunfall

Am Mittwochnachmittag ist es auf der Hollandstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Zwei Beteiligte wurden dabei verletzt, einer von ihnen schwer. Gegen 16.30 Uhr übersah der 18-jährige Fahrer eines Renault Megane, dass vor ihm ein Nissan langsamer wurde. Dessen 27-jährige Fahrerin wollte nach links in die Gosebrockstraße abbiegen. Der 18-Jährige fuhr auf. Während der Verursacher mit leichten Verletzungen davon kam, musste die 27-Jährige schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 6000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Lingen - Einbruch in Bürogebäude

Bislang unbekannte Täter sind zwischen Dienstag, 20 Uhr, und Mittwoch, 7.05 Uhr, in ein Bürogebäude an der Kaiserstraße in Lingen eingebrochen. Sie durchsuchten mehrere Räume und stahlen eine Kaffeekasse. Es entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Lingen, Tel. 0591/870, in Verbindung zu setzen.

Lähden - Einbruch in Einfamilienhaus

Bislang unbekannte Täter sind am Mittwoch, zwischen 12.30 und 17.45 Uhr, in ein Einfamilienhaus am Raddeweg in Lähden eingebrochen. Sie durchsuchten das Haus und entwendeten Schmuck und Bargeld. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Herzlake, Tel. 05962/743, in Verbindung zu setzen.

Surwold - Brand in Wohnhaus

In der Nacht zu Donnerstag ist es an der Neubörgerstraße zum Brand eines Einfamilienhauses gekommen. Gegen 1.45 Uhr war ein Bewohner auf Flammen im Heizungsraum des Obergeschosses aufmerksam geworden. Das Feuer breitete sich schnell auf das komplette Obergeschoss aus. Die Bewohner konnten sich rechtzeitig und unverletzt aus dem Haus befreien. Die Feuerwehren aus Surowold, Esterwegen und Hilkenbrock waren schnell vor Ort und konnten den Brand löschen. Das Haus ist aktuell nicht mehr bewohnbar. Der Gesamtschaden wird auf etwa 250.000 Euro geschätzt.

Lathen - Außenspielgel beschädigt

Am Mittwoch gegen 06:45 Uhr kam es in Lathen auf der Niederlangener Straße beim Abbiegen in die Düther Straße im Begegnungsverkehr zu einem Verkehrsunfall. Hierbei wurden die Außenspiegel der beteiligten Pkw beschädigt. Der Verursacher hat sich mit seinem Golf 4 unerlaubt entfernt. Hinweise bitte an die Polizei in Haren unter Tel. 05932/72100.

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

