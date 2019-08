Alle Polizeimeldungen vom 9. August im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

+++ EMSLAND +++

Lingen - Einbruch in Bonikeller

Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zu Donnerstag in den Jugendtreff „Bonikeller“ an der der Burgstraße eingedrungen. Sie verschafften sich durch eine Kellertür Zugang und suchten offenbar gezielt nach Bargeld. Nach ersten Erkenntnissen konnten sie einen bislang unbekannten, geringen Betrag aus zwei Geldkassetten erbeuten. Hinweise nimmt die Polizei Lingen unter der Rufnummer 0591 870 entgegen.

Haselünne - 3er BMW gestohlen

Bislang unbekannte Täter haben zwischen Dienstag- und Donnerstagabend an der Straße Am Schullenriedengraben ein Auto gestohlen. An dem schwarzen BMW der 3er Serie waren zur Tatzeit die amtlichen Kennzeichen GT-RC 333 angebracht. Vermutlich ist die hintere, rechte Seitenscheibe beschädigt. Der Wert des Fahrzeuges wird auf etwa 10.000 Euro beziffert. Hinweise nimmt die Polizei Haselünne unter der Rufnummer 05961 955820 entgegen.

Sögel - Schaukasten angefahren

Zwischen Montag und Donnerstag ist es auf dem Parkplatz vor dem Kolpingbüro, an der Straße Am Pohlkamp, zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Der Verursacher beschädigte den dortigen Außenschaukasten vermutlich beim Ein- oder Ausparken. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise nimmt die Polizei Sögel unter der Rufnummer 05952 93450 entgegen.

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

