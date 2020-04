Alle Polizeimeldungen vom 9. April im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Nordhorn - Versuchter Einbruch in Supermarkt

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zu Donnerstag versucht in einen Verbrauchermarkt am Heideweg einzudringen. Beim Einschlagen einer Scheibe löste die Alarmanlage aus. Die Täter ergriffen gegen kurz vor Mitternacht ohne Beute die Flucht. Hinweise nimmt die Polizei Nordhorn unter der Rufnummer 05921 3090 entgegen.

Itterbeck - Räder eines Audi A5 gestohlen

Bislang unbekannte Täter haben zwischen 1. und dem 7. April an der Wilsumer Straße einen Satz Alu-Kompletträder eines Audi A5 gestohlen. Das Fahrzeug war zur Tatzeit auf dem Gelände eines dortigen Autohandels abgestellt.

Der Schaden wird auf etwa 3500 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Emlichheim unter der Rufnummer 05943 92000 entgegen.

Hoogstede - Osterfeuer abgebrannt

Aus bislang ungeklärter Ursache ist in der Nacht zu Donnerstag der an der Straße Berger Feld aufgeschichtete Holzhaufen eines dort geplanten Osterfeuers in Brand geraten. Eine vorsätzliche Brandstiftung ist nicht auszuschließen. Die Feuerwehr ließ den Haufen kontrolliert niederbrennen. Hinweise nimmt die Polizei Emlichheim unter der Rufnummer 059433 92000 entgegen.

Wilsum - Motorradfahrer leicht verletzt

Am Mittwochnachmittag ist es auf der Uelsener Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 46-jähriger Motorradfahrer aus den Niederlanden wurde dabei leicht verletzt. Gegen 15.30 Uhr bog ein 28-jähriger Mann mit seinem Opel aus der Straße Am Feriengebiet nach links auf die B403 ab. Dabei übersah er den dort fahrenden Mann aus Schoonebeek mit seiner Suzuki. Es kam zum Zusammenstoß. Der Kradfahrer erlitt leichte Verletzungen.





+++ EMSLAND +++

Lorup / Heede / Werlte - Firmentransporter aufgebrochen

Bislang unbekannte Täter sind zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen in vier Firmentransporter im nördlichen Emsland eingedrungen. An der Straße Kirchkamp in Lorup, an der Dersumer Straße in Heede und an der Goethestraße in Werlte wurden die Fahrzeuge aufgebrochen und Werkzeuge im Wert mehrerer tausend Euro gestohlen. Hinweise nimmt die Polizei Papenburg unter der Rufnummer 04961 9260 entgegen.

Meppen - Einbruch in Wohnhaus

Bislang unbekannte Täter sind zwischen Dienstag- und Mittwochabend in ein Einfamilienhaus an der Straße Papenbusch eingedrungen. Wie sie genau in das Gebäude gelangen konnten, ist bislang unklar. Aus den Wohnräumen sowie einer angrenzenden Scheune wurden unterschiedliche Gegenstände im Gesamtwert mehrerer hundert Euro gestohlen. Hinweise nimmt die Polizei Meppen unter der Rufnummer 05931 9490 entgegen.

Haren - Traktor abgebrannt

Polizei und Feuerwehr sind am Mittwochmorgen zu einem Brand an die Straße Barenfleer ausgerückt. Aus bislang ungeklärter Ursache hatte dort ein Traktor Feuer gefangen und war komplett ausgebrannt. Die Feuerwehr Rütenbrock löschte die Flammen ab.

Emsbüren - Hoher Sachschaden bei Unfall auf Parkplatz

Am späten Mittwochnachmittag ist es an der Straße In der Maate zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine 88-jährige Frau hat dabei auf dem dortigen Aldi-Parkplatz erhebliche Sachschäden angerichtet. Aus bislang ungeklärter Ursache beschleunigte sie ihren Kia so stark, dass sie mehrere Fahrräder beschädigte, gegen die Gebäudewand des Marktes fuhr und mit dem Fahrzeug anschließend eine angrenzende Böschung hinabrutschte. Die Frau verletzte sich leicht. Der Gesamtschaden wird auf etwa 39.000 Euro geschätzt.

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

