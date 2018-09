Alle Polizeimeldungen vom 8. September im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Aus der Grafschaft liegen bislang keine Meldungen vor.

___

+++ EMSLAND +++

Aschendorf – Drei Verletzte nach Verkehrsunfall

Am Freitagmittag ist es auf der Meppener Straße zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Autos gekommen. Gegen 13.45 Uhr waren die drei Fahrzeuge auf der B70 in Richtung Dörpen unterwegs. Ein 20-jähriger Mann aus Heede übersah gegen 13.45 Uhr, dass vor ihm zwei Autos abbremsten. Er fuhr mit seinem VW Golf auf den vor ihm befindlichen Kia auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Kia zusätzlich auf einen davor fahrenden Ford geschoben. Der 17-jährige Beifahrer des Verursachers sowie zwei 17- und 20-jährige Frauen aus den beiden anderen Autos, wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Die Sachschadenshöhe wird auf etwa 5500 Euro geschätzt.

Lingen – Einbruch in Stadtteiltreff

Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zu Freitag in der Stadteiltreff Stroot an der Ludwigstraße eingedrungen. Sie brachen ein Fenster auf und gelangten dadurch in das Gebäude. Nach bisherigen Erkenntnissen machten sie keine Beute. Möglicherweise wurden sie bei der Tat gestört. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 0591 870 bei der Polizei Lingen zu melden.

Lingen – Kleidung von Wäscheleine gestohlen

Bislang unbekannte Täter haben zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen mehrere Bekleidungsgegenstände von einem Privatgrundstück an der Straße Am Neuen Friedhof gestohlen. Sie erbeuteten fünf T-Shirst, sowie mehrere Hosen und Socken. Zeugen des ungewöhnlichen Vorfalls werden gebeten, sich unter Telefon 0591 870 bei der Polizei Lingen zu melden.

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

