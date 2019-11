Alle Polizeimeldungen vom 8. November im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Nordhorn - Einbruch in eine Wohnung

In der Zeit zwischen Mittwochmittag und Donnerstagmorgen ist es in Nordhorn in der Kölner Straße zu einem Einbruch in eine Wohnung gekommen. Die Täter brachen hierfür die Eingangstür auf. Ob etwas entwendet wurde ist bislang noch unklar. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhorn unter der Telefonnummer 05921 3090 entgegen.





+++ EMSLAND +++

Freren - Einbruchsversuch in der Schulstraße

In der Schulstraße in Freren ist es zu einem versuchten Einbruch in eine Schule gekommen. Es wurden an einem Fenster mehrere Hebelspuren festgestellt. In das Gebäude gelangten die Täter aber nicht. Der Tatzeitraum lässt sich nur grob auf Anfang Oktober bis zum 06. November eingrenzen. Hinweise nimmt die Polizei in Spelle unter der Telefonnummer 05977 929210 entgegen.

Lingen - PKW-Aufbruch in der Hohenfeldstraße

Am Donnerstag ist es in Lingen in der Hohenfeldstraße auf einem Waldparkplatz in der Zeit zwischen 15.30 Uhr und 16.45 Uhr zu einem Aufbruch eines PKW gekommen. Die unbekannten Täter schlugen hierfür die Seitenscheibe der Beifahrerseite ein und entwendeten aus dem PKW zwei Geldbörsen. Hinweise nimmt die Polizei in Lingen unter der Telefonnummer 0591 87215 entgegen.

Lingen - 16-jähriger Mofafahrer verletzt

Gestern Abend ist es gegen 20.30 Uhr auf der Straße Neuer Wall zu einem Verkehrsunfall gekommen. Dabei wurde ein 16-jähriger Jugendlicher verletzt. Der 16-Jährige war in Richtung Schwedenschanze unterwegs, als ein Vogel an ihm vorbeiflog und er sein Mofa stark abbremste. Dabei verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug und kam auf der nassen Fahrbahn zu Fall. Hierbei zog er sich Verletzungen zu. Er wurde vorsorglich mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Gersten - 19-jähriger bei Unfall verletzt

Heute Morgen ist es um 07:50 Uhr auf der Bawinkeler Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Dabei zog sich ein 19-jähriger Mann Verletzungen zu. Der Mann war mit seinem Auto in Richtung Gersten unterwegs, als er aus noch ungeklärter Ursache in einer Kurve von der Fahrbahn abkam und in Schleudern geriet. Der PKW überschlug sich und kam auf dem Dach liegend in einem Vorgarten zum Stehen. Einsatzkräfte der Feuerwehr retteten den Mann aus seinem PKW. Der 19-Jährige wurde anschließend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An seinem PKW entstand Totalschaden. Die Feuerwehren aus Bawinkel, Gersten und Langen waren mit insgesamt sechs Fahrzeugen und 45 Einsatzkräften vor Ort und waren neben der Rettung des verletzten Autofahrers auch für die Sperrung der Fahrbahn zuständig.

