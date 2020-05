Alle Polizeimeldungen vom 8. Mai im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Uelsen - Golf beschädigt

Am Dienstag ist es zwischen 19.10-19.40 Uhr zu einer Unfallflucht auf dem Parkplatz des Combi-Marktes an der Itterbecker Straße gekommen. Dabei wurde ein VW Golf beschädigt. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt. Hinweise nimmt die Polizei in Emlichheim unter der Rufnummer (05943)92000 entgegen.





+++ EMSLAND +++

Werlte - Absperrmaterial von Baustelle gestohlen

Zwischen Dienstag und Donnerstag haben bislang unbekannte Täter Verkehrsschilder und Beleuchtungseinrichtungen von einer Baustelle an der Brücke über den Wehmer Graben gestohlen. Darüber hinaus beschädigten sie Warnbaken. Die Höhe des entstandenen Schadens ist bislang nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Werlte unter der Rufnummer (05951)993920 entgegen.

Haren - Getränkekisten entwendet

Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zu Donnerstag in einen Getränkemarkt am Brinkerweg eingedrungen. Sie stahlen Getränkekisten. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Haren unter der Rufnummer (05932)72100 in Verbindung zu setzen.

Salzbergen - Ladung gestohlen

In der Nacht zu Donnerstag haben bislang unbekannte Täter auf dem Autobahnparkplatz Emstal-Nord (Fahrtrichtung Niederlande) der A30 die Planen gleich mehrerer dort abgestellter Sattelauflieger aufgetrennt. In einem Fall stahlen sie zwei mit Tabak beladene Paletten. Der Gesamtschaden ist bislang nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Lingen unter der Rufnummer (0591)870 in Verbindung zu setzen.

Meppen - VW Up beschädigt

Am vergangenen Samstag wurde zwischen 12.00-13.00 Uhr auf dem LIDL-Parkplatz an der Fürstenbergstraße ein VW Up beschädigt. Möglicherweise dürfte der Schaden durch das Öffnen der Tür eines daneben abgestellten PKW entstanden sein. Hinweise nimmt die Polizei in Meppen unter der Rufnummer (05931)9490 entgegen.

---

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

