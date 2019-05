Alle Polizeimeldungen vom 8. Mai im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Quendorf - Versuchter Einbruch in Ferienhaus

Bislang unbekannte Täter haben zwischen dem 26. April und dem 3. Mai versucht, in ein im Aufbau Ferienhaus im Ferienpark einzudringen. Erfolg hatten sie dabei keinen. Beute machten sie nicht. Hinweise nimmt die Polizei Nordhorn unter der Rufnummer 05921 3090 entgegen.

Nordhorn - Zeugen nach Unfall gesucht

Am Dienstagvormittag ist es am Gildehauser Weg zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine 42-jährige Fußgängerin wurde dabei leicht verletzt. Gegen 11.45 Uhr fuhr ein Autofahrer in den Kreisverkehr und übersah dabei die 42-jährige Frau, die ihr Fahrrad über die Straße schob. Es kam zum Zusammenstoß. Die Polizei Nordhorn sucht Zeugen des Vorfalls. Hinweise werden unter der Rufnummer 05921 3090 entgegengenommen.





+++ EMSLAND +++

Haren - Brand auf Dachterrasse

Am Dienstagabend mussten Polizei und Feuerwehr zu einem Brand an der Fährstraße ausrücken. Verletzt wurde dabei niemand. Gegen 21 Uhr war es im Bereich der Dachterrasse eines Wohnhauses zu einem Schmorbrand gekommen. Durch die Hitze- und Rauchentwicklung entstand Gebäudeschaden in unbekannter Höhe. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Bockhorst - Sachbeschädigung auf Schulhof

Zwischen dem 30. April und dem 2. Mai ist es auf dem Gelände der Grundschule Bockhorst zu einer Sachbeschädigung gekommen. Bislang unbekannte Täter zerstörten dabei ein dort aufgestelltes Insektenhotel. Hinweise nimmt die Polizei Esterwegen unter der Rufnummer 05955 1211 entgegen.

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Weitere Nachrichten zu Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiensten finden Sie auf GN-Online hier im Überblick.