Alle Polizeimeldungen vom 8. März im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Wietmarschen - Ein Schwerverletzter auf der A31

Am späten Donnerstagabend ist es auf der A 31 zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen gekommen. Ein 44-jähriger Mann aus Wietmarschen wurde dabei schwer verletzt. Gegen 23 Uhr war zunächst ein 65-jähriger Mann aus Stavern mit seinem Pickup samt unbeladenem Anhänger in Richtung Norden unterwegs. Gegen 23 Uhr wurde der Anhänger von einer Windböe erfasst und kippte auf die rechtsseitige Schutzplanke. Der Rest Gespannes kam auf dem rechten Fahrstreifen zum Stillstand. Zwei nachfolgende Autofahrer versuchten auszuweichen. Dabei kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Während der 44-jährige Passatfahrer aus Wietmarschen mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert werden musste, blieben die beiden anderen Beteiligten unverletzt. Die Sachschadenshöhe wird auf etwa 7000 Euro geschätzt.





+++ EMSLAND +++

Meppen - Einbruch in Geräteraum

Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zu Donnerstag in den Geräteraum eines Privatgrundstücks an der Lehrter Straße eingedrungen. Sie brachen ein Vorhängeschloss auf und erbeuteten eine hochwertige Stihl Motorflex im Wert von etwa 1360 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Meppen unter der Rufnummer 05931 9490 entgegen.

Meppen - Einbruch in Geräteschuppen

Bislang unbekannte Täter sind zwischen vergangenem Samstag und Donnerstag in einen Geräteschuppen auf einem Privatgrundstück an der Straße Zur Schmiede in Teglingen eingedrungen. Sie brachen die Tür auf und erbeuteten eine hochwertige Kettensäge sowie eine Motorsense im Wert von etwa 1300 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Meppen unter der Rufnummer 05931 9490 entgegen.

Lingen - Waghalsige Fahrt auf der Umgehungsstraße

Bereits am 1. März ist es auf der Umgehungsstraße in Lingen zu mehreren äußerst gefährlichen Verkehrssituationen gekommen. Zwischen 14.30 und 14.40 Uhr waren der Fahrer eines VW Touran mit Osnabrücker Kennzeichen sowie der Fahrer eines Audi A4 mit Cloppenburger Kennzeichen in Richtung Meppen unterwegs. Der Fahrer des Audi befand sich zunächst in einem Abstand von maximal einem bis zwei Metern hinter dem VW Touran. Dabei versuchte er mehrfach zu überholen und pendelte dabei permanent zwischen der Mittellinie und dem rechten Fahrbahnrand hin und her. In einer langgezogenen Linkskurve, vor der Abfahrt zur B70 in Richtung Rheine, scherte er komplett auf die Gegenfahrbahn aus. Im gleichen Moment setzte auch der Fahrer des VW Touran zum Überholen eines vorausfahrenden Lkw an. Beide mussten den Überholvorgang aufgrund von Gegenverkehr abbrechen. Der Fahrer des Audi „überholte“ schließlich einige hundert Meter weiter die vor ihm fahrende Fahrzeugkolonne, in dem er mit extrem hoher Geschwindigkeit über den Parkplatz Laxtener Sand fuhr und vor der Kolonne wieder auf die B70 einscheren konnte. Ein unbeteiligter, hinter den beiden Autos fahrender Verkehrsteilnehmer, war bereits vor den beschriebenen Vorfällen auf das aggressive Verhalten der beiden Fahrer aufmerksam geworden und hatte seine sogenannte „Dashcam“ eingeschaltet. Die beschriebenen Vorfälle liegen der Polizei somit als Video vor. „Ein derart aggressives Fahrverhalten habe ich in meiner langjährigen Dienstzeit noch nicht gesehen“, so die Aussage des ermittelnden Polizeibeamten. „Man mag sich nicht vorstellen, was hätte geschehen können, wenn Fußgänger auf dem Parkplatz unterwegs gewesen wären“, so der Ermittler weiter. Die Polizei Lingen hat mehrere Strafverfahren wegen Nötigung und Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Zeugen und weitere durch die beiden aggressiven Fahrer gefährdete Verkehrsteilnehmer werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0591 870 bei der Polizei Lingen zu melden.

Sögel - Nach Unfall Fahrrad zurückgelassen

Am frühen Mittwochmorgen ist es auf der Sprakeler Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein bislang unbekannter Verursacher war mit seinem grünen Herrenfahrrad der Marke Matador in Richtung Berßener Straße unterwegs. In Höhe der Hausnummer 15 fuhr er gegen einen dort unbeleuchtet abgestellten Mitsubishi Space Star. Der Unbekannte ließ sein Fahrrad zurück und ging zu Fuß weiter. Um den angerichteten Schaden kümmerte er sich nicht. Möglicherweise ist er in das nahegelegene Industriegebiet gegangen, um dort seiner Arbeit nachzugehen. Hinweise nimmt die Polizei Sögel unter der Rufnummer 05952 93450 entgegen.

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

