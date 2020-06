Alle Polizeimeldungen vom 8. Juni im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Bislang liegen keine Mitteilungen vor.





+++ EMSLAND +++

Papenburg - Einbruch in Werkstatt

Vergangene Nacht zwischen 03:20 und 03:40 Uhr sind bislang unbekannte Täter in eine Werkstatt an der Von-Herz-Straße in Papenburg eingebrochen. Sie durchsuchten die dortigen Büroräume, erlangten aber kein Diebesgut. Zuvor, zwischen 02:10 und 02:45 Uhr, gab es einen Einbruch in ein Firmengebäude ebenfalls an der Von-Herz-Straße. Auch hier wurden die Büroräume durchwühlt. Die Täter entwendeten Bargeld. Ob es einen Zusammenhang zwischen den beiden Taten gibt, ist bisher unklar. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Papenburg, Tel. 04961/9260, zu melden.

Lathen - Stühle und Tische geklaut

Bisher unbekannt Täter haben zwischen Samstag, 23:30 Uhr, und Sonntag, 16:00 Uhr, drei Tische sowie zehn Stühle eines Restaurants an der Bahnhofstraße in Lathen entwendet. Die Stühle und Tische waren im hinteren Außenbereich des Restaurants gesichert gelagert. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Haren, Tel. 05932 72100, zu melden.

Lingen - Versuchter Einbruch

Zwischen Freitag, 12 Uhr, und Sonntag, 19 Uhr, haben bislang unbekannte Täter versucht in ein Einfamilienhaus an der Straße Am Grünen Revier in Lingen einzubrechen. Der Versuch misslang. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lingen, Tel. 0591/870, zu melden.

Papenburg - Audi beschädigt

Am Samstag gegen 22:20 Uhr wurde auf dem Parkplatz eines Fast-Food-Restaurants in Papenburg ein blauer Audi A3 beschädigt. Der Fahrer eines blauen Opel Tigra fuhr, nach Aussage eines Zeugen, gegen den geparkten A3 und entfernte sich anschließend vom Unfallort. Am A3 wurden am vorderen linken Kotflügel Beschädigungen festgestellt. Dieser Schaden wird auf ca. 300 Euro geschätzt. Die Polizei Papenburg (04961-9260) bittet Zeugen, die Angaben zum Unfall machen können, sich zu melden.

---

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Weitere Nachrichten zu Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiensten finden Sie auf GN-Online hier im Überblick.