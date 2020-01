Alle Polizeimeldungen vom 8. Januar im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Bislang liegen keine Meldungen vor.





+++ EMSLAND +++

Beesten - Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

Am Dienstag gegen 23:10 Uhr befuhr der Fahrer eines Audi die Schapener Straße in Richtung Beesten. In einer leichten Linkskurve kam er aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit zwei Bäumen. Der Pkw kam auf der Seite zum Liegen, wobei der Audi-Fahrer im Fahrzeug eingeklemmt wurde. Die Feuerwehren aus Freren und Beesten waren im Einsatz und befreiten den schwerverletzten Fahrzeugführer aus seinem Pkw. Es entstand ein Sachschaden von mehreren zehntausend Euro.

Surwold - Katalysator gestohlen

Bislang unbekannte Täter haben am Montag zwischen 19 und 20 Uhr den Katalysator eines Audi gestohlen. Der Pkw war zu dieser Zeit an der Burgstraße in Surwold geparkt. Es entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Esterwegen, Tel. 05955 1211, in Verbindung zu setzen.

Haselünne - Stromkasten beschädigt

In der Zeit zwischen Montag, 16 Uhr, und Dienstag, 10 Uhr, vergangener Woche haben unbekannte Täter einen Stromkasten der EWE in Haselünne beschädigt. Der Kasten befindet sich neben einer Brücke an der Plessestraße. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Haselünne, Tel. 05961 955820 zu melden.

Aschendorf - Geldautomat gesprengt

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zu Mittwoch an der Von-Galen-Straße einen Geldautomaten gesprengt. Beute machten sie keine.

Gegen 2.40 Uhr betraten sie den Vorraum der dortigen OLB-Filiale und führten einen bislang unbekannten Sprengstoff in den Geldautomaten ein. Bei der folgenden Explosion wurden sowohl der Automat, als auch das Wohn- und Geschäftshaus erheblich beschädigt. An das Bargeld gelangten die Täter nicht. Sie flüchteten mit einem hochmotorisierten schwarzen Audi vom Tatort. Eine Fahndung nach den Tätern blieb zunächst ohne Erfolg. Die dreizehn Bewohner des betroffenen Gebäudes blieben unverletzt, mussten ihre Wohnungen aber vorsorglich verlassen. Der entstandene Gesamtschaden wird auf etwa 150.000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Papenburg unter der Rufnummer 04961 9260 entgegen.

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

