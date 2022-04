Alle Polizeimeldungen vom 8. April im Überblick

Die Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim veröffentlicht täglich zahlreiche Mitteilungen. In diesem Artikel fasst die GN-Redaktion alle Meldungen des Tages zusammen. Bei Bedarf wird die Übersicht mehrfach täglich aktualisiert.

+++ GRAFSCHAFT +++

Emlichheim - Opel beschädigt

Am Donnerstag zwischen 14.45 und 15.15 Uhr ereignete sich in Emlichheim auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Dorfstraße eine Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte einen dort abgestellten Opel Adam an der Fahrertür. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Emlichheim unter der 05943/92000 zu melden.





+++ EMSLAND +++

Haren - Unfall auf Bundesstraße

Am Freitagmorgen kam es auf der B70 zwischen Haren und Lathen zu einem Verkehrsunfall. Der 49-jährige Fahrer eines Opel war gegen 6 Uhr in Richtung Meppen unterwegs. Vermutlich aufgrund eines Hagelschauers und der daraus resultierenden glatten Fahrbahn, verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach links von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Baum und kam anschließend auf der Gegenfahrbahn zum Stehen. Hier kollidierte der Opel mit dem Toyota eines 31-jährigen sowie einem Ford eines 30-jährigen, die die Bundesstraße in Richtung Papenburg befuhren. Der Fahrer des Opel und der des Ford wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Der 30-Jährige blieb unverletzt.

