Alle Polizeimeldungen vom 8. April im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Nordhorn - Geschädigte einer Unfallflucht gesucht

Am Sonntagnachmittag meldeten Zeugen einen alkoholisierten Autofahrer. Dieser konnte durch die Polizei an der Lingener Straße angetroffen werden. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme wurde bekannt, dass der Betrunkene zuvor auf der Wietmarscher Straße einen Verkehrsunfall verursacht hatte und dabei auf einen PKW aufgefahren sei. Der Verkehrsunfall dürfte sich zwischen 13.50 und 16 Uhr ereignet haben. Die Unfallgeschädigten sollen sich anschließend mit dem Verursacher in Verbindung gesetzt haben. Das geschädigte Paar sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921 3090 zu melden.





+++ EMSLAND +++

Meppen -Audi A6 angefahren

Am Dienstag vergangener Woche kam es an der Schwefinger Straße auf dem Parkplatz des Marktkauf zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein dort zwischen 12 und 13 Uhr abgestellter schwarzer Audi A6 wurde dabei an der Fahrertür beschädigt. Der unbekannte Verursacher entfernte sich anschließend. Hinweise nimmt die Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931 9490 entgegen.

Haren - Lebensbaumhecke abgebrannt

Am Dienstagmittag ist es an der Eichendorffstraße zum Brand einer Lebensbaumhecke gekommen. Die etwa 20 Bäume waren gegen 13.30 Uhr aus bislang unbekannter Ursache in Flammen aufgegangen und wurden dabei komplett zerstört. Der Sachschaden wird auf etwa 400 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt.

Papenburg - Motorradfahrer schwer verletzt

Am Dienstagabend ist es an der Straße Zur Seeschleuse zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 25-jähriger Motorradfahrer wurde dabei schwer verletzt. Er hatte gegen 22.30 Uhr in einer Rechtskurve die Kontrolle über seine Yamaha verloren und kam nach links von der Fahrbahn ab. Bei dem folgenden Sturz erlitt er schwere Verletzungen. Die Sachschadenshöhe wird auf etwa 1500 Euro beziffert.

Twist - Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zu Samstag versucht in ein Wohnhaus an der Hermannstraße einzudringen. Nachdem es ihnen weder gelungen war die Haupt- noch die Nebeneingangstür aufzubrechen, ließen sie von ihrem Vorhaben ab. Sie flüchteten ohne Beute. Hinweise nimmt die Polizei Meppen unter der Rufnummer 05931 99490 entgegen.

Lingen - Einbruch in Tankstelle

Bislang unbekannte Täter sind am späten Dienstagabend in die Tankstelle an der Georgstraße eingedrungen. Sie brachen die Eingangstür auf und entwendeten Tabakwaren und Alkohol im Wert von etwa 1400 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lingen unter der Rufnummer 0591 870 entgegen.

Twist - Ortstafeln gestohlen

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zu Dienstag insgesamt drei Ortseingangs und Ortsausgangstafeln im Bereich der Straße Alt-Rühlertwist gestohlen. Der Gesamtschaden wird auf etwa 900 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Meppen unter der Rufnummer 05931 9490 entgegen.

Papenburg - Versuchter Einbruch in Supermarkt

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zu Dienstagversucht in einen Supermarkt an der Straße Am Vosseberg einzudringen. Als die Alarmanlage auslöste, ergriffen sie die Flucht. Beute machten sie keine. Hinweise nimmt die Polizei Papenburg unter der Rufnummer 04961 9260 entgegen.

Papenburg - Einbruch in Schießheim

Bislang unbekannte Täter sind zwischen dem 23. März und dem 6. April in das Schießheim am Kapellenweg eingedrungen. Sie schlugen eine Fensterscheibe ein und suchten nach Wertsachen. Beute machten sie vermutlich keine. Hinweise nimmt die Polizei Papenburg entgegen.

Papenburg - Tuningfreunde aufgepasst!

Solltet Ihr am kommenden Wochenende gewillt sein, ein Tuningtreffen zu organisieren oder an einem solchen teilzunehmen, müsst Ihr dazu folgendes wissen: 1. Nach den geltenden Allgemeinverfügungen sind Kontakte außerhalb des eigenen Hausstandes auf ein absolut nötiges Minimum zu reduzieren. Nach unserer Rechtsauffassung gilt ein Treffen von Tuningfreunden in der aktuellen Lage als objektiv nicht notwendig und steht damit unter Strafe. 2. Wir sind über das komplette Osterwochenende mit zahlreichen zusätzlichen Beamtinnen und Beamten im Einsatz. Dabei nehmen wir insbesondere die Tuningszene verstärkt in den Blick. 3. Sämtliche festgestellten Verstöße werden rigoros geahndet. 4. Wir streben im Rahmen von Einzelfallprüfungen an, Eure Autos nach festgestellten Verstößen als Tatmittel einzuziehen. Auch eine Beschlagnahme der Fahrzeuge, weil sie als Beweismittel von Bedeutung sein könnten, ist im Individualfall denkbar. Wir fordern Euch in Eurem eigenen Interesse noch einmal entschieden auf, von sämtlichen Versammlungen oder Zusammenkünften abzusehen.

---

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Weitere Nachrichten zu Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiensten finden Sie auf GN-Online hier im Überblick.