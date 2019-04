Alle Polizeimeldungen vom 8. April im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Halle - Fünf Verletzte bei Verkehrsunfall

Bei einem Verkehrsunfall auf der Dorfstraße in Halle wurden gestern Mittag fünf Personen verletzt, zwei davon schwer. Ein 23-jähriger Autofahrer übersah beim Abbiegen in die Ootmarsumer Straße ein vorfahrtberechtigtes Auto. Er streifte den Peugeot des 80-jährigen Fahrers an der Front, sodass der PKW auf die Gegenfahrbahn geschoben wurde und dort mit einem dritten Fahrzeug kollidierte. Dabei wurden der 85-jährige Fahrer des dritten Autos und seine 81-jährige Beifahrerin schwer verletzt. Die drei Insassen der anderen Fahrzeuge erlitten leichte Verletzungen. Sie wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die schwer verletzte 81-jährige Frau wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen.

Getelo - Großeinsatz der Feuerwehr

Gestern Nachmittag kam es zu einem Großeinsatz der Feuerwehr, nachdem auf einem Parkplatz an der Uelsener Straße von einem Passanten eine Tüte mit einer unbekannten weißen Substanz gefunden wurde. Hinweise, dass es sich dabei um einen gefährlichen Stoff handeln könnte, ergaben sich im weiteren Verlauf nicht. Bei einer Untersuchung stellte sich heraus, dass es sich um ein Taschentuch mit einem handgeschriebenen Gruß handelte.

Nordhorn - Grauer Audi A6 beschädigt

Zwischen Donnerstag 17 Uhr und Freitag 14.30 Uhr kam es in der Annastraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein dort am Fahrbahnrand abgestellter grauer Audi A6 wurde durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt. Möglicherweise dürfte ein blaues Fahrzeug den Schaden verursacht haben. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921 3090 entgegen.





+++ EMSLAND +++

Meppen - Einbruch in Baumarkt

Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zum Sonntag in einen Baumarkt an der Borsigstraße in Meppen eingebrochen. Sie entwendeten mehrere Gartengeräte. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Telefonnummer 05931 9490 zu melden.

Werlte - Drei Verletzte bei Auffahrunfall

Bei einem Auffahrunfall auf der Harrenstätter Straße in Werlte wurden gestern Nachmittag drei Personen verletzt, zwei davon schwer. Ein 33-jähriger Autofahrer fuhr auf einen PKW auf, der vor ihm in eine Seitenstraße einbiegen wollte. Bei dem Zusammenstoß wurden der Unfallverursacher und die 34-jährige Fahrerin des anderen Autos schwer verletzt. Zwei neun und elf Jahre alte Kinder erlitten leichte Verletzungen. Die Verletzten wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Unfallursache ist noch nicht bekannt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 33.000 Euro.

Sögel - Zwei Schwerverletzte bei Motorradunfall

Gestern Nachmittag wurden zwei Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall auf der Clemens-August-Straße in Sögel schwer verletzt. Die 29 und 34 Jahre alten Männer wollten mit ihren Motorrädern die Clemens-August-Straße an der Sigiltrastraße überqueren, übersahen dabei aber einen PKW. Der Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen und erfasste die Motorräder. Bei dem Zusammenstoß zogen die Motorradfahrer sich schwere Verletzungen zu. Sie wurden mit Rettungswagen ins Krankenhaus nach Sögel gebracht. Der Autofahrer blieb unverletzt.

Emsland - Autofahrer mit Schreckschusswaffe bedroht

Ein 24-jähriger Autofahrer und sein 21-jähriger Beifahrer haben am Samstag mehrere andere Autofahrer auf der A 31 genötigt und mit einer Waffe bedroht. Der 24-Jährige bremste mehrere Fahrzeuge aus und überholte auf der rechten Fahrspur. Dabei sollen er oder sein Beifahrer andere Autofahrer mit einer Waffe bedroht haben. Bei einer Kontrolle des Fahrzeugs fanden Polizeibeamte eine Schreckschusswaffe im Handschuhfach. Einen sogenannten kleinen Waffenschein, der zum Besitz dieser Waffe berechtigt, konnten die beiden nicht vorweisen. Weder der Fahrer, noch der Beifahrer machten Angaben zu den Vorwürfen. Die Polizei ermittelt jetzt unter anderem wegen Bedrohung, Nötigung und Vergehen gegen das Waffengesetz.

Messingen - Autoanhänger beschädigt

Bislang unbekannte Täter haben zwischen Samstagmittag und heute Morgen auf dem Parkplatz des Schützenhauses an der Lingener Straße einen Autoanhänger beschädigt. Sie ließen die Luft aus den Reifen und brachen einen Stecker ab. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Freren unter der Telefonnummer 05902 93130 zu melden.

