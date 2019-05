Alle Polizeimeldungen vom 7. Mai im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Salzbergen - Absperrschranken gestohlen

Von einer Baustelle in der Salzstraße entwendeten bislang unbekannte Täter gestern Morgen zwischen 7 und 7.30 Uhr mehrere rot-weiße Absperrschranken. Wie die Schranken abtransportiert wurden, ist derzeit nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 05976 1088 entgegen.

Nordhorn - Mauer angefahren

Am Donnerstag vergangener Woche ist es an der Straße Nach Schleuse 1 zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein bislang unbekannter Verursacher ist in Höhe Hausnummer 45 beim Rückwärtsfahren gegen eine Mauer gefahren. Dabei entstand Sachschaden. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 05921 3090 entgegen.

Bad Bentheim - Einbruch in Einfamilienhaus

Unbekannte hebelten zwischen Samstagmorgen und gestern Morgen ein Kellerfenster in der Straße An der Freilichtbühne auf und durchsuchten die Wohnräume. Ob Gegenstände entwendet wurden, ist derzeit nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 05922 9800 entgegen.

Wilsum - Mobilheim in Brand

Aus ungeklärter Ursache geriet gestern Abend gegen 21.10 Uhr ein Mobilheim auf dem Campingplatz „Wilsumer Berge“ in der Straße Zum Feriengebiet in Brand. Personen befanden sich nicht in dem Ferienhaus. Durch die starke Hitzeentwicklung wurde ebenfalls ein weiteres benachbartes Mobilheim in Mitleidenschaft gezogen. Die Freiwillige Feuerwehr aus Wilsum war mit mehreren Einsatzfahrzeugen und rund 45 Kräften vor Ort und löschte das Feuer ab. Der Schaden beläuft sich auf einen fünfstelligen Betrag. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.





+++ EMSLAND +++

Lingen - Einbruch in Wohnung

Unbekannte gelangten gestern in eine Obergeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Meisenstraße. Zwischen 5 und 15.10 Uhr hebelten die Täter die Tür zur Wohnung auf und durchsuchten sämtliche Räume nach Diebesgut. Die Täter stahlen einen dreistelligen Bargeldbetrag. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon 0591 870 zu melden.

Werlte - Kraftstoff gestohlen

Im Laufe des vergangenen Wochenendes begaben sich bislang unbekannte Täter auf ein Baustellengelände in der Kasernenstraße und stahlen den Dieselkraftstoff aus vier dort abgestellten Arbeitsmaschinen. In der Schlosserstraße kam es im gleichen Zeitraum zu einer weiteren Tat. Auch hier wurden aus einem Baustellenfahrzeug rund vierzig Liter Diesel gestohlen. Die Höhe des Gesamtschadens ist derzeit nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon 05951 993920 zu melden.

Herzlake - Ladung beschädigt

Unbekannte Täter zerschnitten in der Nacht zu Samstag an der Löninger Straße die Plane eines polnischen Sattelaufliegers und beschädigten dadurch Teile der Ladung. Der Schaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Haselünne unter Telefon 05961 955820 zu melden.

Haselünne - Autos beschädigt

Im Stadtkern sind Samstagnacht gleich mehrere Fahrzeuge durch unbekannte Täter beschädigt worden. In allen Fällen wurden Außenspiegel abgetreten. Auf dem Gelände eines Autohändlers an der Lingener Straße wurden an gleich fünf Fahrzeugen die Seitenspiegel beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich hier auf mehrere tausend Euro. Zu weiteren Taten kam es bei einer KFZ-Werkstatt in gleicher Straße sowie in der Plessestraße. Neben zerstörten Außenspiegeln wurde am letztgenannten Tatort ebenfalls der Fahrzeuglack beschädigt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon 05961 955820 zu melden.

Papenburg - 37-Jähriger nach Unfall im Krankenhaus

Ein 37-jähriger Pedelecfahrer ist heute Morgen nach einem Verkehrsunfall vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht worden. Der Mann befuhr gegen 8.55 Uhr mit seinem Pedelec verbotswidrig den Radweg der Friederikenstraße in Richtung Stadtmitte. Ein 29-jähriger Autofahrer fuhr mit seinem PKW von einem Grundstück auf die Friederikenstraße, als er mit dem 37-jährigen Aschendorfer zusammenstieß. Dieser wurde anschließend vorsorglich durch einen Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. An dem Pedelec entstand leichter Sachschaden.

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Weitere Nachrichten zu Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiensten finden Sie auf GN-Online hier im Überblick.