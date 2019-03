Alle Polizeimeldungen vom 7. März im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Bad Bentheim - Renault Twingo gestohlen

Zwischen dem 22. Februar und vergangenen Sonntag wurde von einem Hotelparkplatz an der Straße Bahnhof Nord in Bad Bentheim ein weißer Renault Twingo gestohlen. Das Fahrzeug war mit dem niederländischen Kennzeichen KR-449-V versehen. Hinweise zu dem Verbleib des Renault nimmt die Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921 3090 entgegen.





+++ EMSLAND +++

Aschendorf - Entlaufene Schafe greifen Passanten an

Am Mittwochmorgen haben zwei entlaufene Schafe auf dem Gelände des Dorfgemeinschaftshauses an der Glatzer Straße in Aschendorf mehrere Passanten angegriffen. Eine 43-jährige Frau aus Papenburg wurde dabei gegen 7.20 Uhr leicht am Oberschenkel verletzt. Die aggressiven Tiere waren nach Zeugenangaben bereits mehrfach ausgebrochen und waren dann jeweils auf unterschiedliche Personen losgegangen. Die Polizei hat Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen den Eigentümer der Tiere aufgenommen.

Esterwegen - Versuchter Einbruch in Kindergarten

Zwischen Freitag und Dienstag versuchten bislang unbekannte Täter in die Kindertagesstätte St.Marien in der Straße Zum Dorfplatz in Esterwegen einzudringen. Die Täter versuchten vergeblich, eine Tür aufzuhebeln und verließen den Tatort anschließend, ohne Beute erlangt zu haben. Der Schaden beläuft sich auf ca. 150 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961 9490 entgegen.

Meppen - Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Zwischen Samstag und Dienstag kam es in der Hans-Hoppe-Straße in Meppen zu einem versuchten Einbruch. Bislang unbekannte Täter versuchten dabei, eine Terrassentür aufzuhebeln, scheiterten jedoch und verließen den Tatort ohne Wertgegenstände erlangt zu haben. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 300 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931 9490 zu melden.

Papenburg - Friedhofskapelle mit Farbe beschmiert

Zwischen Dienstagabend und Mittwochabend wurden Teile der Friedhofskapelle in der Straße An der Marienkirche in Papenburg mit silberner Farbe beschmiert. Die Täter beschädigten dabei die Eingangstür und mehrere Dachelemente. Der Sachschaden wird auf ca. 1000 Euro beziffert. Hinweise nimmt die Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961 9260 entgegen.

Meppen - Grauer VW Golf aus Tiefgarage entwendet

Bislang unbekannte Täter stahlen gestern Mittag zwischen 10.30 und 11 Uhr einen verschlossenen VW Golf aus der Tiefgarage des Kauflands in der Straße Am Neuen Markt in Meppen. Eine Absuche der Garage nach dem neun Jahre alten VW, Kennzeichen EL-M 1224, verlief erfolglos. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Meppen unter der Rufnummer (05931)9490 in Verbindung zu setzen.

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

