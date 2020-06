Alle Polizeimeldungen vom 7. Juni im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Nordhorn - Einbruch auf Firmengelände

Bislang unbekannte Täter sind am Samstag gegen 14 Uhr durch Beschädigung eines Zaunes auf ein Firmengelände an der Twentestraße in Nordhorn eingedrungen. Zudem gelangten sie in die dortige Produktionshalle. Ob etwas entwendet wurde, ist bisher unklar. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Nordhorn, Telefon 05921 3090, zu melden.

Nordhorn - Caddy beschädigt

Am Freitag zwischen 11.40 und 11.50 Uhr kam es auf der Lingener Straße in Nordhorn zu einer Verkehrsunfallflucht. Es bislang unbekannter Täter beschädigte den linken Außenspiegel eines auf dem rechten Parksteifen in Höhe eines Cafés geparkten grauen Caddy. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Nordhorn, Telefon 05921 3090, zu melden.





+++ EMSLAND +++

Lingen - Polizeibeamter angegriffen

Am Samstag um 19.30 Uhr wurde ein Polizeibeamter bei einem Einsatz am Hessenweg in Lingen angegriffen. Die Polizei war zur Unterstützung einer Rettungswagenbesatzung angefordert worden. Die Sanitäter wurden zuvor von einem alkoholisierten 52-Jährigen angegriffen, um den sie sich kümmern wollten. Beim Eintreffen der Beamten schlief der Mann. Als ein 30-jähriger Polizeibeamter ihn weckte, griff der Mann den Beamten unvermittelt an und brach ihm die Hand. Der 52-Jährige wurde in Gewahrsam genommen. Der Polizeibeamte bleibt bis auf Weiteres dienstunfähig.

Werlte - Terrassentüren beschädigt

Bislang unbekannte Täter haben zwischen Freitag, 17 Uhr, und Samstag, 6.40 Uhr, zwei Fenster einer Terrassentür an der Straße Am Sportpark in Werlte beschädigt. Sie warfen einen Stein in ein Fenster eines Neubaus. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Sögel, Telefon 05952 93450, zu melden.

Papenburg - Baustellenbaken beschädigt

Zwischen Freitag, 8.12 Uhr, und Samstag, 9.34 Uhr, kam es auf der Rheiderlandstraße in Papenburg zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr die Straße Fahrtrichtung Weener. Als er beabsichtigte, auf die B70 in Richtung Meppen aufzufahren, übersah er die auf der Linksabbiegerspur aufgestellten Baustellenbaken und kollidierte mit diesen. Danach setzte er seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Papenburg, Telefon 04961 9260, zu melden.

Papenburg - Pkw in Brand geraten

Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts kam es am Samstag um 14.35 Uhr zu einem Brand im Motorraum eines Pkw. Die Fahrzeugführerin konnte das Fahrzeug noch rechtzeitig an der Lehrer-Köhne-Straße in Papenburg abstellen, ehe das Feuer auf den gesamten Pkw überging. Die Feuerwehr war mit zwei Fahrzeugen und 15 Eisatzkräften vor Ort und löschte den Brand.

Haren - Sperrmüll angezündet

In der Nacht zu Samstag kam es gegen 0 Uhr zu einem Brand an der Straße Stiege in Haren. Bislang unbekannte Täter entzündeten Sperrmüll vor einem unbewohnten Haus. Die Feuerwehr Haren war mit einem Fahrzeug und sechs Kräften im Einsatz und konnte das Feuer zügig löschen. Ein Schaden am Gebäude entstand nicht. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Haren, Telefon 05932 72100, zu melden.

---

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Weitere Nachrichten zu Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiensten finden Sie auf GN-Online hier im Überblick.