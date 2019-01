Alle Polizeimeldungen vom 7. Januar im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Nordhorn - Schutzhütte beschädigt

In der Nacht zu Sonntag beschädigten bislang unbekannte Täter eine Schutzhütte am Ootmarsumer Weg. Die Täter entfernten Ziegel vom Dach und zertrümmerten diese. Zudem rissen sie einen Mülleimer aus der Verankerung. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 1000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921 3090 in Verbindung zu setzen.





+++ EMSLAND +++

Werlte - Zigarettenautomat beschädigt

Am Samstagabend gegen 23.30 Uhr beschädigten bislang unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten in der Wiester Straße. Möglicherweise beabsichtigten die Täter den Automaten aufzubrechen. Der Automat wurde mitsamt den Eisenträgern von einem Betonsockel gebrochen und einige Meter daneben im Grünstreifen abgelegt. Warum die Täter von ihrem Vorhaben abließen, ist derzeit nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Sögel unter der Rufnummer 05952 93450 zu melden.

Meppen - Zeugen nach Körperverletzung gesucht

Gestern kam es in den frühen Morgenstunden in der Bahnhofstraße zu einer Körperverletzung. Das 18-jährige Opfer wurde gegen 4.30 Uhr vor einer Diskothek in der Bahnhofstraße von bislang mindestens fünf unbekannten Tätern mit Fäusten geschlagen. Im weiteren Verlauf bewarf ein Unbekannter aus der Gruppe den jungen Mann mit einer Bierflasche. Hierdurch zog er sich Schnittwunden an den Händen und am Kopf zu, welche im Krankenhaus behandelt werden mussten. Bereits zuvor war es zu einer Auseinandersetzung innerhalb der Diskothek gekommen. Die Täter flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Einer der Täter sei ca. 175 cm groß gewesen, hatte dunkles kurzes Haar und trug eine schwarze Jacke. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931 9490 zu melden.

Papenburg - Briefkasten durch Böller beschädigt

Zwischen Samstag-und gestern Mittag beschädigte ein bislang unbekannter Täter einen Durchwurfbriefkasten des Gymnasiums in der Russellstraße. Der Briefkasten wurde dadurch vollständig zerstört. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 600 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961 9260 zu melden.

Geeste - 22-jährige Frau bei Unfall schwer verletzt

Gestern Morgen kam es gegen 5.40 Uhr auf dem Wietmarscher Damm zu einem Verkehrsunfall. Eine 22-jährige Frau zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Die junge Frau fuhr mit ihrem Auto den Wietmarscher Damm aus Wietmarschen kommend in Richtung Dalum, als sie aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam. Das Fahrzeug überschlug sich mehrfach und kam hinter einem Feld zum Stehen. Die Frau aus Geeste wurde dabei schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in das Meppener Krankenhaus gebracht. An ihrem Auto entstand Totalschaden.

Sögel - Unter Drogeneinfluss am Steuer

Polizeibeamte aus Sögel kontrollierten in der Nacht zu Sonntag gleich zwei Autofahrer die unter Drogeneinfluss standen. Gegen 00.30 Uhr wurde in der Sigiltrastraße ein 19-jähriger Mann angehalten. Im Rahmen der Verkehrskontrolle ergab sich der Verdacht, dass er unter Drogeneinfluss stehen könnte. Ein freiwillig durchgeführter Test bestätigte diesen Verdacht. Ihm wurde anschließend im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Nur eine gute Stunde später wurde ein 24-jähriger Mann auf der Tiefenfehnskämpe aus dem Verkehr gezogen. Auch hier bestätigte sich bei einem Drogentest der Verdacht der Beamten, sodass auch ihm im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen wurde. Beiden Fahrern wurde die Weiterfahrt untersagt.

Salzbergen - Öffentlichkeitsfahndung erfolgreich; Fahrraddieb identifiziert

Nachdem die Polizei Salzbergen am Donnerstag vergangener Woche Bilder einer Überwachungskamera veröffentlichen ließ, ist der darauf abgebildete Fahrraddieb nun identifiziert. Der 32-jährige Marokkaner mit Wohnsitz in Salzbergen wurde von mehreren Zeugen wiedererkannt. Die Ermittler haben den Mann am Montagmorgen vernommen und erkennungsdienstlich behandelt. Er räumt die ihm vorgeworfenen Taten ein. Ob weitere Taten auf sein Konto gehen wird aktuell untersucht. Die Ermittlungen dauern an.

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

