Alle Polizeimeldungen vom 7. Februar im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Bad Bentheim - Großkontrolle

Gestern Abend wurde zwischen 16 und 24 Uhr eine Großkontrolle auf dem Rastplatz Waldseite Süd an der A30 in Fahrtrichtung Osnabrück durchgeführt. Der gesamte Verkehr wurde durch die Autobahnmeisterei Schüttorf über den Rastplatz geleitet. Lediglich zu Kontrollbeginn kam es zu geringfügigen Beeinträchtigungen des Straßenverkehrs aufgrund von Rückstau. Insgesamt wurden 295 Fahrzeuge überprüft. Die Beamten stellten mehrere Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie gegen das Waffengesetz fest. Es wurden Verfahren aufgrund von Urkundenfälschung und unerlaubter Einreise eingeleitet.

Zudem wurden 36 Ermittlungsverfahren und diverse Verfahren wegen Verkehrsordnungswidrigkeiten veranlasst. Den größten Fund machten die Beamten bei einem Pkw-Fahrer, der sein Schmuggelversteck unterhalb des Schaltknaufs eingerichtet hatte. Rund 82,5 Gramm Marihuana sowie diverse kleinere abgepackte Mengen konnten gefunden werden. Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Neben Kräften der Autobahnpolizei der Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim waren Beamte der Polizeistation Bad Bentheim, der Autobahnpolizei Osnabrück, das grenzüberschreitende Polizeiteam, Diensthundeführer aus Nordhorn sowie die Polizei Nordhorn eingesetzt. Weiterhin beteiligte sich die Bundespolizei Bad Bentheim und der Zoll Osnabrück.

Schüttorf - Einbruch in Kindertagesstätte

In der Nacht zu Donnerstag ist es zu einem Einbruch in die Kindertagesstätte in der Straße Rüskau gekommen. Unbekannte Täter gelangten durch ein Fenster in die Räumlichkeiten, stahlen einen Fernseher sowie eine Kamera. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Bad Bentheim unter der Rufnummer 05922 9800 entgegen.

Bad Bentheim - Radfahrer mit Verletzungen ins Krankenhaus

Am Donnerstagabend ist es auf der Rheiner Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 69-jähriger Radfahrer zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Der Mann war mit seinem Fahrrad auf dem Radweg in Richtung Bad Bentheim unterwegs, als er mit einem Fußgänger zusammenstieß, der in gleiche Richtung lief und dabei sein Fahrrad schob. Der Radfahrer stürzte zu Boden und zog sich schwere Verletzungen zu. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Fußgänger blieb unverletzt.

BPOL-BadBentheim: Haftbefehl vollstreckt / Vier Monate Gefängnis für 57-Jährigen

Die Bundespolizei hat gestern Vormittag einen mit Haftbefehl gesuchten 57-Jährigen festgenommen. Der Mann muss für vier Monate ins Gefängnis. Im Rahmen der grenzpolizeilichen Überwachung hatten die Bundespolizisten einen aus den Niederlanden eingereisten PKW gegen 10.30 Uhr auf einem Parkplatz an der Autobahn 30 angehalten und kontrolliert. Die Überprüfung der Personalien des 57-jährigen Beifahrers ergab, dass die Justiz per Haftbefehl nach dem Mann fahnden lies. Der türkische Staatsangehörige war wegen Betruges verurteilt worden. Aus diesem Schuldspruch musste er noch eine Ersatzfreiheitsstrafe von 120 Tagen verbüßen oder eine Geldstrafe von 1080 Euro begleichen. Außerdem bestanden fünf Aufenthaltsermittlungen verschiedener Staatsanwaltschaften. Weil der 57-Jährige die geforderte Summe nicht aufbringen konnte, wurde er von den Beamten verhaftet und in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.





+++ EMSLAND +++

Geeste - Mehrere Kanister mit Altöl entsorgt

Am vergangenen Samstag wurden auf dem Parkplatz der B70 in Höhe des Speicherbeckens mehrere Kanister mit Altöl festgestellt. Diese wurden dort offensichtlich illegal entsorgt. Wann die Kanister dort abgestellt worden sind, ist bislang nicht bekannt. Hinweise zum Entsorger des Abfalls, nimmt die Polizei in Lingen unter der Rufnummer 0591 870 entgegen.

Meppen - Roter Passat beschädigt

Am Mittwoch ist es gegen 12.35 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Hüttenstraße in Höhe der Straße Am Alten Güterbahnhof gekommen. Dort wurde ein roter VW Passat Kombi angefahren und beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Hinweise nimmt die Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05921 3090 entgegen.

Rhede - Landwirtschaftliche Maschine von Ackerfläche gestohlen

Zwischen Anfang Januar und dem 4.Februar haben bislang unbekannte Täter einen Tiefenlockerer, einen sogenannten Kultivator, von einer Ackerfläche an der Schaftdrift gestohlen. Möglicherweise dürfte der Abtransport mit einem landwirtschaftlichen Schlepper erfolgt sein. Hinweise nimmt die Polizei in Rhede unter der Rufnummer 04964 545 entgegen.

Salzbergen - Diebstahl auf Autohof

Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Donnerstag von dem Auflieger einer Sattelzugmaschine zwei Ladungsrampen gestohlen. Um an die Rampen zu gelangen, brachen sie zuvor ein Schloss auf. Zudem öffneten sie einen weiteren Auflieger und versuchten die Ladung zu stehlen. Diebesgut erlangten die Täter in diesem Fall nicht. Während der Tatzeit standen die Fahrzeuge auf dem Autohof an der Straße Holsterfeld. Hinweise nimmt die Polizei in Lingen unter der Rufnummer 0591 870 entgegen.

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

