Alle Polizeimeldungen vom 7. August im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Nordhorn – Einbrüche in Tierpark

Bislang unbekannte Täter haben zwischen Samstagmittag und Samstagabend die Handkasse eines Kolonialwarenladens im Tierpark Nordhorn gestohlen. In der Nacht zu Montag brachen bislang unbekannte Täter in die Cafeteria des Tierparks ein. Sie hebelten mehrere Fenster und Türen auf und stahlen Bargeld. Die Höhe des entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter Telefon 05921 3090 zu melden

+++ EMSLAND +++

Lingen – Einbruch in Wohnhaus

Zwischen Samstagnachmittag 16 Uhr und Montagvormittag 9.35 Uhr sind bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus an der Heinrich-Schniers-Straße in Lingen eingebrochen. Sie brachen eine Tür auf und durchsuchten die Wohnräume. Dabei erbeuteten sie mehrere Wertgegenstände. Die Polizei geht von einem hohen Sachschaden aus. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Lingen unter der Telefonnummer 0591 870 zu melden.

Lingen – Werkzeuge gestohlen

Werkzeuge aus einem Gebäude auf dem Gelände eines Futtermittelwerks an der Darmer Hafenstraße in Lingen haben bislang unbekannte Täter zwischen Freitagnachmittag 17 Uhr und Sonntagmittag 14 gestohlen. Die Werkzeuge haben einen Wert von mehreren tausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Lingen unter der Telefonnummer 0591 870 zu melden.

Lingen – Einbruch in Werkstatt der Berufsbildenden Schulen

Bislang unbekannte Täter sind am Wochenende in eine Werkstatt der Berufsbildenden Schulen an der Beckstraße eingebrochen. Sie brachen ein Fenster auf und durchsuchten die Räume. Gestohlen wurde offenbar nichts. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 250 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Lingen unter der Telefonnummer 0591 870 zu melden.

Lingen – Geld aus Ferienlagerkasse gestohlen

Ein bislang unbekannter Mann hat Montagnachmittag gegen 16.30 Uhr Geld aus der Kasse eines Zeltlagers einer Kirchengemeinde an der Straße „In den Sandbergen“ in Lingen gestohlen. Der Mann verwickelte ein Gemeindemitglied in ein Gespräch. Währenddessen stahl er mehrere hundert Euro aus der Kasse. Anschließend flüchtete er. Der Mann soll etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß und schlank sein. Vermutlich ist er nordafrikanischer Herkunft. Bekleidet war er mit einem weißen T-Shirt, kurzer Hose, Flip-Flops und einem jeansfarbigen Basecap. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Lingen unter der Telefonnummer 0591 870 zu melden.

Haselünne – Aggregat gestohlen

Zwischen Samstagnachmittag 16 Uhr und Montagvormittag 10.30 Uhr haben bislang unbekannte Täter ein Aggregat aus einem Freizeitgarten an der Elterner Straße gestohlen. Es handelt sich um ein Gerät der Marke Göde im Wert von mehreren hundert Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Telefonnummer 05931 9490 zu melden.

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

