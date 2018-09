Alle Polizeimeldungen vom 6. September im Überblick

+++ EMSLAND +++

Spelle – Einbrecher von Nachbarn gestört

In der Nacht zu Mittwoch hat ein bislang unbekannter Täter versucht, in ein Wohnhaus an der Sophienstraße in Spelle einzudringen. Ein Nachbar störte den Mann, als er sich gegen etwa 2 Uhr an der Hauseingangstür zu schaffen machte. Er sprach den Täter an, worauf dieser zu einem Fahrrad lief und in Richtung Marienstraße flüchtete. Eine Beschreibung des Mannes liegt nicht vor. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05977 929210 bei der Polizei Spelle zu melden.

Haselünne – Tankstelle überfallen

Ein bislang unbekannter Mann hat am Mittwochabend gegen 21.45 Uhr eine Tankstelle an der Hammer Tannenstraße in Haselünne überfallen. Er bedrohte zwei Angestellte mit einer Schusswaffe und forderte Bargeld und Zigaretten. Die Beute verstaute er in einer Plastiktüte. Nach dem Überfall flüchtete der Mann zu Fuß. Er soll etwa 1,90 Meter groß und hager gewesen sein. Bekleidet war er mit einem schwarzen Kapuzenpullover, einer grauen Sweatshirtjacke, einer schwarzen Hose und schwarzen Wollhandschuhen. Der Mann sprach deutsch mit osteuropäischem Akzent. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Telefonnummer 05931 9490 zu melden.

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

