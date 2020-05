Alle Polizeimeldungen vom 6. Mai in der Übersicht

+++ GRAFSCHAFT +++

Bislang liegen uns noch keine Meldungen für die Grafschaft Bentheim vor.





+++ EMSLAND +++

Werlte - Wand mit Graffiti beschmiert

Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Dienstag die Fassade eines Modegeschäftes an der Hauptstraße mit Graffiti beschmiert. Die Höhe des Schadens ist bislang nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Werlte unter der Rufnummer (05951) 993920 entgegen.

Emlichheim - Kupfer entwendet

Zwischen dem 15.April und gestern Mittag haben sich bislang unbekannte Täter auf ein Grundstück an der Carl-Zeiss-Straße begeben. Sie stahlen Kupferkabel und Batterien. Die Schadenshöhe ist bislang nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Emlichheim unter der Rufnummer (05943)92000 in Verbindung zu setzen.

Meppen - Sortiergreifer von Baustelle gestohlen

Bislang unbekannte Täter haben sich zwischen Sonntag-und Dienstmorgen auf eine Baustelle an der Dieselstraße begeben. Sie stahlen rund 200 Liter Diesel und entwendeten zudem einen Sortiergreifer. Wie das schwere Gerät von der Baustelle abtransportiert wurde, ist bislang nicht bekannt. Der Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Meppen unter der Rufnummer (05931)9490 in Verbindung zu setzen.

Emlichheim - Opel Corsa beschädigt

Am Dienstag ist es zwischen 14.00-15.00 Uhr auf dem Parkplatz des K&K Marktes an der Bahnhofstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Dabei wurde ein silberner Opel Corsa am Fahrzeugheck beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt. Hinweise nimmt die Polizei in Emlichheim unter der Rufnummer (05943)92000 entgegen.

Sögel - 54-Jähriger bei Verkehrsunfall tödlich verletzt.

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am frühen Dienstagabend im Ortsteil Waldhöfe gekommen. Ein 54-jähriger Autofahrer zog sich dabei tödliche Verletzungen zu. Der Mann befuhr mit seinem PKW gegen 17:35 Uhr die L65 aus Eisten kommend in Richtung Sögel, als er in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn geriet und mit einem entgegenkommenden Transporter frontal zusammenstieß. Der 54-jährige Autofahrer wurde in seinem PKW eingeklemmt. Er verstarb noch an der Unfallstelle. Die beiden Insassen des Transporters, zwei Männer im Alter von 53 und 59 Jahren, zogen sich leichte Verletzungen zu. Sie wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Neben der Ortsfeuerwehr aus Sögel, waren mehrere Rettungswagen als auch ein Notfallseelsorger vor Ort. Während der Unfallaufnahme war die Landesstraße für mehrere Stunden voll gesperrt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

---

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

