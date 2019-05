Alle Polizeimeldungen vom 6. Mai im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Osterwald - Autofahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Ein 22-jähriger Autofahrer wurde gestern Abend bei einem Verkehrsunfall auf der Straße Alte Piccardie leicht verletzt. Der Mann wollte einen vor ihm fahrenden LKW überholen, als der gerade nach links in die Straße „Neuer Diek“ einbiegen wollte. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden wich der Autofahrer aus und prallte gegen einen Baum. Dabei zog sich der 22-Jährige leichte Verletzungen zu. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf über 20.000 Euro.





+++ EMSLAND +++

Wettrup - Einbruch in Wohn- und Geschäftshaus

Unbekannte Täter sind in ein Wohn- und Geschäftshaus an der Straße Im Felde eingebrochen. Sie durchsuchten gestern Nachmittag gegen 13.40 Uhr die Räume und flüchteten, als der Hausbesitzer eintraf, ohne Beute. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Spelle unter Telefon 05977 929210 zu melden.

Lingen - VW Golf beschädigt

Auf dem Parkplatz des Linus Bads an der Teichstraße ist am Dienstag, 16. April, ein schwarzer VW Golf beschädigt worden. Vermutlich wurde das Auto von einem anderen Fahrzeug gestreift. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon 0591 870 zu melden.

Werlte - Autofahrer unter Alkoholeinfluss am Steuer

Die Polizei hat gestern am frühen Morgen auf der Südstraße einen Autofahrer angehalten, der offensichtlich unter Alkoholeinfluss am Steuer seines PKW saß. Bei der Kontrolle stellten die Beamten bei dem 31-jährigen Fahrer Alkoholgeruch fest. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,80 Promille. Der Fahrer wurde ins Krankenhaus nach Sögel gebracht, dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Jetzt wird gegen ihn ermittelt.

Lorup - Betrunkener Autofahrer angehalten

Die Polizei hat gestern Abend auf der Herwigstraße einen 45-jährigen Autofahrer angehalten, der betrunken am Steuer seines PKW saß. Der Mann fuhr in Schlangenlinien über die Fahrbahn. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,76 Promille. Als ihm eine Blutprobe entnommen werden sollte, leistete der 45-Jährige Widerstand. Er wurde in Gewahrsam genommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Jetzt wird gegen den Mann ermittelt.

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

