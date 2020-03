Alle Polizeimeldungen vom 6. März im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Emlichheim - BMW gestreift

Am Donnerstag kam es gegen ca. 15.30 Uhr auf der Vechtetalstraße in Emlichheim zu einem Verkehrsunfall. Ein Transporter eines Paketlieferdienstes befuhr die Vechtetalstraße in Richtung Wilsum. Das Fahrzeug geriet dabei leicht auf die Gegenfahrbahn und streifte daraufhin die linke Fahrzeugseite des entgegenkommenden BMW. Der Fahrer des Paketlieferdienstes setzte die Fahrt fort, ohne sich um den angerichteten Sachschaden zu kümmern. Zeugen oder Personen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter Tel 05921 3090 zu melden.

Wietmarschen - Person bei Unfall schwer verletzt

Gestern kam es gegen 6.40 Uhr auf der A31 bei Wietmarschen zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person schwer verletzt wurde. Der 24-jährige Fahrer eines VW war auf der Autobahn unterwegs, als er vermutlich aufgrund eines geplatzten Reifens nach rechts von der Fahrbahn abkam und prallte gegen die rechte Schutzplanke. Der Fahrer wurde dabei schwer verletzt. Es entstand ein Sachschaden von rund 28.000 Euro.





+++ EMSLAND +++

Lingen - Baucontainer aufgebrochen

Bislang unbekannte Täter haben zwischen Dienstag, 16.30 Uhr, und Donnerstag, 7.15 Uhr, Fensterelement eines Bauwagens herausgebrochen. Der Bauwagen war an der Straße Zur Kiesgrube in Lingen abgestellt. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Lingen, Tel. 0591 870, in Verbindung zu setzen.

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

