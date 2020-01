Alle Polizeimeldungen vom 6. Januar im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Unfall mit lebensgefährlich verletzter Person

Am Sonntag gegen 19 Uhr befuhr der Fahrer eines BMWs die Echteler Straße aus Fahrtrichtung Emlichheim kommend in Richtung Laar. Aus ungeklärter Ursache kam der Fahrer nach einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab und kollidiert frontal mit einem Baum. Der Fahrer wurde dabei in seinem PKW eingeklemmt. Zudem geriet das Fahrzeug in Brand. Durch den Einsatz der Ersthelfer konnte der Fahrer aus seinem Pkw befreit werden und das Feuer gelöscht werden. Der BMW-Fahrer wurde bei dem Unfall lebensgefährlich verletzt. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Wielen - Person wird von Pkw erfasst

Am Samstag kam es gegen 23:30 Uhr in Wielen zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person schwer verletzt wurde. Die Fahrerin eins Fords war zu dieser Uhrzeit auf der Landstraße 43 aus Richtung Itterbeck kommend in Richtung Hardenberg unterwegs. Kurz vor der Einmündung in die Kreisstraße lief ein junger Mann auf die Fahrbahn und wurde von der Ford-Fahrerin erfasst. Dabei wurde der Fußgänger schwer verletzt, er befindet sich außer Lebensgefahr. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.





+++ EMSLAND +++

Bislang liegen keine Meldungen vor.

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

