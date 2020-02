Alle Polizeimeldungen vom 6. Februar im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Schüttorf - Firmentransporter aufgebrochen

Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zu Mittwoch in einen an der Rathausstraße geparkten Transporter eingedrungen. Sie brachen die Schiebetür auf und entwendeten diverse Werkzeuge. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bentheim unter der Rufnummer 05922 9800 entgegen.

Nordhorn - Firmentransporter aufgebrochen

Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zu Mittwoch in einen an der Engdener Straße geparkten Transporter eingedrungen. Sie brachen die Hecktür auf und entwendeten diverse Werkzeuge. Hinweise nimmt die Polizei Nordhorn unter der Rufnummer 05921 3090 entgegen.





+++ EMSLAND +++

Lingen - Feuer in Kirche erlischt von selbst

Am Mittwoch ist es zwischen 10.30 und 15 Uhr beinahe zum Brand der St. Antonius Kirche in Baccum gekommen. Bislang unbekannte Täter hatten auf einem Holzschemel eine Kerze entzündet und diese im Anschluss unbeaufsichtigt gelassen. Die Flamme griff auf weitere Kerzen über, so dass der komplette Schemel Feuer fing. Vermutlich erlosch der Brand wenig später ohne fremdes Zutun. Der entstandene Sachschaden ist gering. Hinweise nimmt die Polizei Lingen unter der Rufnummer 0591 870 entgegen.

Papenburg - Fernseher gestohlen

Bislang unbekannte Täter sind zwischen Samstag und Mittwoch in ein Ferienhaus am Eschweg eingedrungen. Sie brachen eine Hintertür auf und entwendeten einen Fernseher im Wert von etwa 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Papenburg unter der Rufnummer 04961 9260 entgegen.

Börger - Einbruch in Supermarkt

Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zu Mittwoch in einen Verbrauchermarkt an der Waldstraße eingedrungen. Sie brachen eine Hintertür auf und entwendeten anschließend Zigaretten und einen Tresor samt Inhalt. Der Gesamtschaden wird auf mehrere tausend Euro beziffert. Hinweise nimmt die Polizei Sögel unter der Rufnummer 05952 93450 entgegen.

Herzlake - Einbruch auf Speditionsgelände

Bislang unbekannte Täter haben sich in der Nacht zu Mittwoch Zugang zum Gelände einer Spedition an der Schützenstraße verschafft. Sie zerstörten zwei Zaunelemente und entwendeten im Anschluss große Mengen Kupferkabel. Der Gesamtwert wird auf mehrere tausend Euro beziffert. Hinweise nimmt die Polizei Meppen unter der Rufnummer 05931 9490 entgegen.

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

