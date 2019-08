Alle Polizeimeldungen vom 6. August im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Emlichheim - 69-jährige Frau stirbt bei tragischem Unfall auf Weide

Eine 69-jährige Frau ist gestern Nachmittag unter tragischen Umständen auf einer Pferdekoppel in Höhe der Straße Westerfeld ums Leben gekommen. Der Ehemann der Verstorbenen brachte mit einem Traktor und einem angehängten Fass Gülle auf der Viehweide aus. Nach Beendigung der Arbeiten öffnete die Frau einen Zaun, um ihren Ehemann hindurchfahren zu lassen. Dabei geriet sie aus noch ungeklärter Ursache unter den Anhänger. Die Frau erlag noch vor Ort ihren schweren Verletzungen. Eine Notfallseelsorgerin kümmerte sich um die Angehörigen. Die Feuerwehr aus Emlichheim war mit zwei Fahrzeugen und elf Kräften ebenfalls am Unglücksort eingesetzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen Nähere Informationen finden Sie hier: Tödlicher Unfall auf Bauernhof in Emlichheim





+++ EMSLAND +++

Lingen - 20-jähriger Autofahrer schwer verletzt

Heute Nacht ist es gegen 00:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Lengericher Straße gekommen. Ein 20-jähirger Autofahrer zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Der Mann aus Lingen war in Richtung Lengerich unterwegs, als er in die Straße „Am Birkenhain“ abbiegen wollte. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen einen Baum. Im Anschluss fing der Motorraum Feuer. Der junge Mann konnte sich zuvor selbstständig aus seinem Fahrzeug befreien. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Das brennende Auto konnte durch Passanten gelöscht werden. Auch die Feuerwehr aus Lingen war mit vier Fahrzeugen und 17 Einsatzkräften vor Ort. An dem Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden.

Lengerich - Schrankenzäune von Baustelle gestohlen

Zwischen Donnerstag und Montag wurden von einer Baustelle am Falkenweg rund 50 Schrankenzäune gestohlen. Wie die Zäune abtransportiert wurden, ist derzeit nicht bekannt. Die Höhe des Schadens beläuft sich auf rund 2500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Spelle unter der Rufnummer 05977 929210 zu melden.

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

