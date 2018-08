Alle Polizeimeldungen vom 6. August im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Wilsum – Waldbrand

Am frühen Sonntagmorgen hat es in einem Waldstück an der Uelsener Straße in Wilsum gebrannt. Ein Mountainbiker entdeckte das Feuer. Die Freiwillige Feuerwehr Wilsum war mit drei Fahrzeugen und 23 Einsatzkräften vor Ort, um den Brand zu löschen. Insgesamt brannte eine Fläche von rund 300 Quadratmeter ab. Die Brandursache ist bislang unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Nordhorn – Blumenkasten fängt Feuer

Sonntagmittag hat ein Blumenkasten an einem Balkon in der Nordhorner Kokenmühlenstraße Feuer gefangen. Das Feuer ging vermutlich von einer LED-Leuchte aus, die die vertrockneten Blumen in Brand setzte. Die Freiwillige Feuerwehr Nordhorn konnte den Brand löschen, bevor die Flammen auf das Gebäude übergriffen.

Nordlohne – Zeugen gesucht

Am vergangenen Freitag kam es gegen 16.25 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Nordstraße in Nordlohne. Kurz hinter dem Ortsausgang in Richtung Lingen überholte der Fahrer eines KIA Sorento, unmittelbar vor einer langgezogenen Rechtskurve, einen vor ihm fahrenden VW Vento. Als zwei Autos aus Richtung Lingen entgegenkamen, scherte der Fahrer des KIA so scharf vor dem VW ein, dass es zu einer Berührung beider Autos kam. Die Polizei sucht nun die Fahrer der beiden aus Lingen entgegenkommenden Autos und bittet, sich auf der Wache in Nordhorn unter der Rufnummer 05921 3090 zu melden.

+++ EMSLAND +++

Lingen – Radmuttern gelöst

Bislang unbekannte Täter haben die Radmuttern am Hinterreifen eines Autos an der Straße „Neuer Wall“ in Lingen gelöst. Entdeckt wurde der Schaden am Samstagmittag. Der Fahrer des Fahrzeugs bemerkte ein merkwürdiges Geräusch. Als er anhielt, entdeckte er die gelösten Radmuttern. Vorher stand das Auto rund zwei Wochen lang auf einem Parkplatz. Wann genau die Radmuttern gelöst wurden, lässt sich noch nicht sagen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Lingen unter der Telefonnummer 0591 870 zu melden.

Lingen – Schwarzer BMW beschädigt

Am vergangenen Dienstag kam es zwischen 8.45 und 9.50 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz einer Apotheke an der Rheiner Straße in Lingen. Ein dort geparkter schwarzer BMW X1 wurde dabei am rechten Kotflügel beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Lingen unter der Rufnummer 0591 870 in Verbindung zu setzen.

Papenburg - Skoda Octavia beschädigt

Am Sonntagnachmittag wurde zwischen 13.30 und 17.45 Uhr ein weißer Skoda Octavia von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Skoda stand auf einem Parkstreifen an der Marktstraße in

Papenburg gegenüber des Rathauses und wurde an der Fahrertür beschädigt. Die Höhe des Schadens ist derzeit nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Papenburg unter der Rufnummer 04961 9260 zu melden.

Meppen – Radfahrer gesucht

Ein bislang unbekannter Radfahrer hat in Meppen zwischen Samstagabend und Sonntagmittag einen Schaden an einem BMW verursacht. Das Auto stand am Fahrbahnrand der Esterfelder Stiege. Der Radfahrer dürfte gestürzt und anschließend gegen den BMW gestoßen sein. Er entfernte sich, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern. Die Höhe des Sachschadens wird auf ca. 1000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931 9490 zu melden.

Papenburg – Strohballen blockieren Fahrbahn

Am Freitagnachmittag hat eine landwirtschaftliche Zugmaschine auf der Rheiderlandstraße in Papenburg mehrere Ballen Stroh verloren. Dadurch wurde die Fahrbahn auf einer Länge von rund 25 Metern blockiert. Es bildete sich ein Rückstau mit rund 30 Fahrzeugen. Bei den Aufräumarbeiten wurden Polizei und Straßenmeisterei von fünf Autofahrern unterstützt, die spontan ausstiegen und halfen. Dadurch konnte die Fahrbahn schnell wieder für den Verkehr freigegeben werden. Die Polizei bedankt sich bei den Autofahrern für ihre Hilfe.

Werlte – Betrunkener Autofahrer angehalten

Die Polizei hat am Sonntag gegen Mitternacht einen betrunkenen Autofahrer auf der Wehmer Straße in Werlte gestoppt. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 49-Jährige so betrunken war, dass er nicht mehr in der Lage war einen Alkoholtest zu machen. Im Krankenhaus wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt, das Auto musste er stehen lassen. Gegen den Mann wird jetzt ermittelt.

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

