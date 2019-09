Alle Polizeimeldungen vom 5. September im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Bad Bentheim - Ein Verletzter nach Unfall

Am Mittwochnachmittag ist es auf der Hengeloer Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 79-jähriger Bad Bentheimer wurde dabei schwer verletzt. Er wollte gegen kurz vor 16.30 Uhr, aus der Straße Mersch kommend, die Hengeloer Straße überqueren. Dabei übersah er einen in Richtung Bad Bentheim fahrenden Lkw. Es kam zum Zusammenstoß. Der Ford des 79-Jährigen wurde durch die Wucht des Aufpralls gegen ein an der Einmündung Neuer Weg stehendes Auto geschleudert. Der Verursacher wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert. Die beiden anderen Fahrer blieben unverletzt. Die Gesamtschadenshöhe wird auf etwa 5000 Euro geschätzt.





+++ EMSLAND +++

Haselünne - Missglücktes Überholmanöver, ein Verletzter

Am Mittwochabend ist es auf der B402 zwischen Haselünne und Meppen zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 46-jähriger Mann aus Haselünne wurde dabei leicht verletzt. Er überholte mit seinem Auto gegen 19.40 Uhr eine Schlange mehrerer Lkw. Dabei schätzte er die Entfernung zum Gegenverkehr falsch ein. Beim Einscheren verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Baum. Der 46-Jährige wurde leicht verletzt.

Lingen - Baucontainer aufgebrochen

Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zu Mittwoch in einen Container auf einer Baustelle an der Kiesbergstraße eingedrungen. Sie brachen die Zugangstür auf und suchten nach Wertsachen. Beute machten sie offenbar keine. Der angerichtete Sachschaden wird auf etwa 200 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Lingen unter der Rufnummer 0591 870 entgegen.

Twist - Anhänger gestohlen

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zu Mittwoch an der Straße Im Staatsmoor einen Kfz-Anahänger gestohlen. Das Diebesgut war mit einer Deichselsicherung verschlossen. Der nicht zugelassene Anhänger hat einen Wert von etwa 600 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Meppen unter der Rufnummer 05931 9490 entgegen.

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

