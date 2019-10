Alle Polizeimeldungen vom 5. Oktober im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Bad Bentheim - Leichnam bei Löscharbeiten gefunden

Aus noch ungeklärter Ursache geriet in der Nacht zu Samstag ein Schuppen an der Ochtruper Straße in Brand. Eine Person kam dabei ums Leben. Anwohner wurden auf den Brand aufmerksam und verständigten die Feuerwehr. Nach Ablöschen des brennenden Schuppens wurde bei der Suche nach weiteren Glutnestern durch die Einsatzkräfte ein Leichnam gefunden. Um wen es sich bei der Person handelt, ist derzeit nicht abschließend geklärt. Die Feuerwehr aus Bad Bentheim war mit fünf Fahrzeugen und 40 Einsatzkräften Ort. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Nordhorn - Einbruch in Bäckerei

In der Nacht zu Freitag sind unbekannte Täter in das Café einer Bäckerei am Stadtring eingedrungen. Die Täter warfen eine Scheibe ein, durchsuchten die Räume nach Diebesgut und stahlen Bargeld. Die Höhe des Gesamtschadens ist derzeit nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921 3090 in Verbindung zu setzen.

Schüttorf - Schwerer Unfall auf A31

Gestern Abend ist es gegen 20:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der A31 zwischen den Anschlussstellen Schüttorf Ost und dem Schüttorfer Kreuz gekommen. Drei Personen zogen sich dabei schwere Verletzungen zu. Ein 58-jähriger Mann befuhr mit seinem Pickup samt Anhänger die A31 in Fahrtrichtung Emden. Während der Fahrt geriet der mit einem VW Bulli beladene Anhänger ins Schleudern. Der Anhänger kippte um. Dabei entlud sich der VW Bulli und fiel auf die Fahrbahn. Eine 39-jährige Autofahrerin konnte nicht mehr ausweichen und kollidierte mit dem Bulli. Verkehrsteilnehmer kamen der Fahrerin und zwei weiteren Insassen zur Hilfe. Sowohl die Autofahrerin als auch die Mitfahrer, eine 66-jährige Frau und ein zehnjähriges Kind, wurden durch den Unfall schwer verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht. An der Unfallstelle entstand ein großes Trümmerfeld, wodurch noch nachfolgende Fahrzeuge beschädigt wurden. Die A31 war in Höhe der Unfallstelle zwecks Bergungs -und Räumungsarbeiten für mehrere Stunden gesperrt. Neben der Autobahnpolizei und der Autobahnmeisterei aus Schüttorf waren drei Rettungswagen sowie ein Notarztwagen im Einsatz.





+++ EMSLAND +++

Geeste - Bargeld und Uhr aus PKW gestohlen

Am Freitagabend haben unbekannte Täter zwischen 17.15 und 18.30 Uhr Wertgegenstände aus einem PKW gestohlen. Der Wagen stand dabei an der Lindenstraße in Höhe der Friedlandstraße. Die Täter stahlen eine hochwertige Uhr sowie Bargeld. Hinweise nimmt die Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931 9490 entgegen.

Haren - Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Unbekannte Täter haben zwischen Mittwoch- und Donnerstagabend versucht, in ein Einfamilienhaus an der Straße Belmfort einzubrechen. Die Täter scheiterten an einer Tür, so dass sie nicht in die Räume des Hauses gelangten. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Haren unter der Rufnummer 05932 72100 in Verbindung zu setzen.

Emsbüren - Büroeinbruch

Zwischen Sonntag und Freitag sind unbekannte Täter in ein Bürogebäude an der Dieselstraße eingedrungen. Die Täter hebelten eine Tür auf, gelangten in die Räume und stahlen Bargeld. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Spelle unter der Rufnummer 05977 929210 zu melden.

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Weitere Nachrichten zu Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiensten finden Sie auf GN-Online hier im Überblick.