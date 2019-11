Alle Polizeimeldungen vom 5. November im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Uelsen - Ford Mondeo beschädigt

Am vergangenen Samstag ist es gegen 11 Uhr an der Neuenhauser Straße zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Dabei wurde ein am Straßenrand abgestellter Ford Mondeo beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Emlichheim unter der Rufnummer 05943 92000 in Verbindung zu setzen.

Itterbeck - Fahrer eines Kleintransporters gesucht

Am Samstagnachmittag hat sich im Ortsteil Ratzel auf dem Hooge Weg ein Verkehrsunfall ereignet. Der unbekannte Fahrer eines weißen Kleintransporters bog aus der Straße Schäperspöll ab und kollidierte mit einer Rollstuhlfahrerin sowie einer den Rollstuhl schiebenden Fußgängerin. Beide Frauen zogen sich hierbei leichte Verletzungen zu. Der Verursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um die Verletzten zu kümmern. Der Transporter war mit einem Steinfurter (ST) Kennzeichen versehen.

Hinweise nimmt die Polizei in Emlichheim unter der Rufnummer 05943 92000 entgegen.





+++ EMSLAND +++

Freren - Silberner Mercedes beschädigt

Am Sonntagabend wurde gegen 20.15 Uhr an der Mühlenstraße ein dort abgestellter silberner Mercedes beschädigt. Möglicherweise dürfte der Verursacher mit einem roten PKW unterwegs gewesen sein. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05902 93130 entgegen.

Dörpen - Sachbeschädigung am Bahnhof

Am vergangenen Donnerstag ist es zwischen 16 und 17 Uhr zu einer Sachbeschädigung auf dem Gelände des Bahnhofes gekommen. Unbekannte Täter haben dabei den Bildschirm und die Tastatur eines Fahrkartenautomaten massiv beschädigt. Zudem wurde die Verglasung einer Informationstafel eingeschlagen. Möglicherweise ist ein auffällig gekleideter junger Mann für die Tat verantwortlich. Er trug eine schwarze Baseball-Cap, eine graue Jogginghose sowie eine dunkelblaue Jacke mit diversen Aufnähern. Der Mann war mit einem Herrenrad unterwegs. Der Schaden dürfte weit über 1000 Euro liegen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Dörpen unter der Rufnummer 04963 8911 zu melden.

Meppen - Kiste auf Fahrbahn verloren

Am Montagmorgen ist es gegen 07:15 Uhr auf der Hemsener Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 48-jähriger Autofahrer war in Richtung Hemsen unterwegs, als er in einer Kurve gegen eine auf der Fahrbahn liegende schwarze Plastikkiste fuhr. Hierdurch entstand ein Schaden an seinem PKW. Wer die Kiste zuvor dort verloren hat, ist bislang unklar. Hinweise nimmt die Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931 9490 entgegen.

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

