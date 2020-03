Alle Polizeimeldungen vom 5. März im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

+++ EMSLAND +++

Papenburg - Auto beschädigt

Bislang unbekannte Täter haben zwischen Dienstag, 14 Uhr, und Mittwoch, 10.30 Uhr, versucht das Schloss eines Pkw aufzubrechen. Das Fahrzeug war an der Straße Am Vosseberg in Papenburg geparkt. Das Öffnen der Autotür gelang den Tätern nicht. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Papenburg, Tel. 04961/9260, in Verbindung zu setzen.

Aschendorf - Akkuschrauber geklaut

Bislang unbekannte Täter verschafften sich zwischen Dienstag, 17 Uhr, und Mittwoch, 8 Uhr, Zugang zu einem Grundstück an der Waldseestraße in Aschendorf. Sie schlugen eine Scheibe eines Schuppens ein und entwendeten einen Akkuschrauber mit Bohrersatz. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Papenburg, Tel. 04961 9260, in Verbindung zu setzen.

Werlte - Frau bei Brand verletzt

Am Dienstagnachmittag ist es in einem Mehrfamilienhaus in der Kellerstraße zu einem Polizei-und Feuerwehreinsatz gekommen. Eine Bewohnerin hatte einen Topf auf dem eingeschalteten Herd vergessen, welcher aufgrund der starken Hitze in Brand geriet. Nachbarn löschten das Feuer mit eigenen Mitteln.

Eine 43-jährige Frau zog sich hierbei eine leichte Rauchgasvergiftung zu. Sie wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Durch die Flammen wurde die Kücheneinrichtung erheblich beschädigt. Die Höhe des Schadens ist derzeit nicht bekannt. Die Feuerwehr aus Werlte war mit vier Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften vor Ort. Löscharbeiten waren nicht mehr notwendig.

Salzbergen - Schwerer Unfall auf Autobahn

Am Mittwochnachmittag ist es auf der A30 in Fahrtrichtung Niederlande zu einem Verkehrsunfall gekommen. Zwei Personen wurden dabei schwer verletzt. Der 35-jährige Fahrer einer Sattelzugmaschine fuhr gegen 16.40 Uhr vom Parkplatz Emstal Nord auf den Hauptfahrstreifen der Autobahn. Nach rund 500 Metern fuhr ein 61-jähriger Mann mit seinem PKW ungebremst auf den vorausfahrenden Sattelzug auf. Der Fahrer und seine ebenfalls 66-jährige Beifahrerin wurden durch den Zusammenstoß schwer verletzt. Ein 5-jähriges Kind zog sich leichte Verletzungen zu. Sie wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Fahrer und Beifahrer des LKW blieben unverletzt.

An PKW und LKW entstanden Sachschäden in bislang unbekannter Höhe. Die Fahrbahn der A30 war bis ca. 18.30 Uhr voll gesperrt. Die Autobahnpolizei Lingen wurde durch Beamte der Polizei aus Rheine sowie der Bundespolizei aus Bad Bentheim zur Absicherung des Stauendes unterstützt.

Papenburg - Seat Leon beschädigt

Am vergangenen Samstag ist es zwischen 19.00 - 19.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Straße Mittelkanal links gekommen. Ein bislang unbekannter Verursacher war aus Richtung Osterkanal auf dem Mittelkanal unterwegs, als er gegen einen am Fahrbahnrand abgestellten Seat Leon fuhr. Dieser wurde an der rechten Fahrzeugseite beschädigt. Der Schaden wird auf rund 1600 Euro beziffert. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961 9260 zu melden.

Aschendorf - Unfall im Begegnungsverkehr

Am Dienstag ist es gegen 12.15 Uhr auf der Bokeler Straße zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr gekommen. Der Fahrer eines roten Golf Kombi war in Richtung Aschendorf unterwegs. Unmittelbar nach der Einmündung „Moorkämpe“ kam ihm ein schwarzer Kleinwagen entgegen. Der unbekannte Autofahrer geriet mit seinem Pkw auf die Gegenfahrbahn. In der Folge stießen die Außenspiegel beider Fahrzeuge gegeneinander. Hierbei wurde eine Scheibe des VW erheblich beschädigt. Der Verursacher setzte seine Fahrt in Richtung Papenburg fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Schaden an dem Golf wird auf rund 800 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Papenburg unter 04961 9260 entgegen.

