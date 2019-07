Alle Polizeimeldungen vom 5. Juli im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Laar - Mann nach Unfall schwer verletzt

Am Donnerstagabend ist es auf der Coevordener Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 26-jähriger Mann aus Zwolle wurde dabei schwer verletzt. Er war gegen 21.40 Uhr mit seinem Citroen Berlingo in Richtung Niederlande unterwegs. In einer Linkskurve kam das Auto aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab. Beim Gegenlenken verlor der Fahrer die Kontrolle. Das Fahrzeug schleuderte zurück auf die Straße und stieß auf dem linken Grünstreifen frontal gegen einen Baum. Der 26-Jährige musste mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Uelsen - Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Bislang unbekannte Täter haben am frühen Donnerstagmorgen versucht, in ein Reihenhaus an der Straße Am Iland einzudringen. Nachdem es ihnen nicht gelungen ist die Hauseingangstür gewaltsam zu öffnen, ließen sie von ihrem Vorhaben ab. Die Sachschadenshöhe wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Emlichheim unter der Rufnummer 05943 92000 entgegen.

Laar - Anhänger und Motorroller gestohlen

Bislang unbekannte Täter haben sich in der Nacht zu Donnerstag Zutritt zu einem Werkstattgelände an der Hauptstraße verschafft. Sie brachen ein Metalltor, einen Schuppen sowie einen Seecontainer auf und entwendeten anschließend mehrere Gegenstände.

Neben einem nicht zugelassenen Kfz-Anhänger, erbeuteten sie ein Kleinkraftrad und eine Stichsäge. Der Gesamtschaden wird auf etwa 2000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Emlichheim unter der Rufnummer 05943 92000 entgegen.





+++ EMSLAND +++

Aschendorf - Altpapiercontainer in Brand gesetzt

Bislang unbekannte Täter haben am Donnerstagnachmittag auf dem Gelände der Amandusschule einen Altpapiercontainer in Brand gesetzt. Die Feuerwehr Aschendorf konnte die Flammen löschen und ein weiteres Ausbreiten verhindern. Der Sachschaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Papenburg unter der Rufnummer.

Sögel - Diebesgut zurückgelassen

Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zu Donnerstag in eine Gaststätte an der Sigiltrastraße eingedrungen. Wie genau sie in das Gebäude gelangen konnten, ist bislang unklar. Nach bisherigen Erkenntnissen konnten sie einen bislang unbekannten Bargeldbetrag entwenden. Weiteres, zum Abtransport bereitgestelltes Diebesgut, wurde aus unbekannten Gründen zurückgelassen.

Möglicherweise wurden die Unbekannten bei der Tat gestört. Hinweise nimmt die Polizei Sögel unter der Rufnummer 05952 93450 entgegen.

Herzlake - Carportbrand greift auf Wohnhäuser über

Am frühen Freitagmorgen ist es an der Tulpenstraße zu einem Brand unter einem dortigen Carport gekommen. Gegen 5.15 Uhr hatten sich die Flammen von dort aus zunächst auf eine Hecke und weiter auf die beiden angrenzenden Einfamilienhäuser ausgebreitet. Die Feuerwehren aus Herzlake, Haselünne und Holte waren schnell vor Ort und konnten die Flammen eindämmen. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 80.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

