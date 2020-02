Alle Polizeimeldungen vom 5. Februar im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Nordhorn - Versuchter Kioskaufbruch

Bislang unbekannte Täter haben zwischen Samstag und Montag versucht, in einen Kiosk an der Lindenallee einzudringen. Nachdem es ihnen nicht gelungen war die Eingangstür aufzubrechen, ließen sie von ihrem Vorhaben ab. Ohne Beute flüchteten sie vom Tatort. Der angerichtete Sachschaden wird auf etwa 300 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Nordhorn unter der Rufnummer 05921 3090 entgegen.

Neuenhaus - 13-jähriger Radfahrer verletzt

Gestern Nachmittag wurde bei einem Verkehrsunfall auf der Lager Straße ein 13-jähriges Kind verletzt. Eine 53-jährige Autofahrerin war in Richtung Südring unterwegs, als das Kind mit seinem Fahrrad auf die Fahrbahn fuhr. Die PKW-Fahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Durch den Zusammenstoß stürzte das Kind auf die Straße und verletzte sich. An dem Auto entstand Sachschaden.





+++ EMSLAND +++

Papenburg - Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zu Dienstag versucht in ein Wohnhaus an der Eichenstraße einzudringen. Nachdem es ihnen nicht gelungen war zwei Türen aufzubrechen, ließen sie von ihrem Vorhaben ab. Die Höhe des angerichteten Sachschadens ist noch nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei Papenburg unter der Rufnummer 04961 9260 entgegen.

Papenburg - Zwei Unfallfluchten auf Parkplätzen der Meyer Werft

Am Dienstag ist es auf zwei Parkplätzen der Meyer Werft an der Straße Industriehafen-Süd und an der Rheiderlandstraße zu zwei Verkehrsunfällen gekommen. Zwischen 6.30 und 15 Uhr wurden dabei ein Lkw und ein Toyota Yaris angefahren und beschädigt. In beiden Fällen entfernte sich der unbekannte Verursacher unerlaubt. Möglicherweise besteht ein Tatzusammenhang zwischen beiden Unfallfluchten. Hinweise nimmt die Polizei Papenburg unter der Rufnummer 04961 9260 entgegen.

Lingen - 77-jähriger bei Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt

Am Dienstagabend ist es gegen 17:45 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein 77-jähriger Mann wurde dabei lebensgefährlich verletzt. Der Mann überquerte zu Fuß die Dalumer Straße in Höhe des Meschweges und übersah dabei einen PKW, welcher in Richtung Autobahn unterwegs war. Trotz sofortiger Vollbremsung konnte die 22-jährige Autofahrerin einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Durch die Kollision zog sich der Mann lebensgefährliche Verletzungen zu. Er wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die junge Frau erlitt einen Schock. An ihrem PKW entstand Sachschaden von mehreren tausend Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Dalumer Straße voll gesperrt.

Meppen - Schwarzer Tiguan beschädigt

Am vergangenen Freitag ist es auf dem Parkplatz einer Apotheke am Sophienplatz zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Dabei wurde ein dort zwischen 11.10 bis 11.50 Uhr abgestellter VW Tiguan an der rechten Fahrzeugseite beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise nimmt die Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931 9490 entgegen.

Papenburg - Gebäudewand bei Unfall beschädigt

Am Dienstagabend ist es gegen 22.15 Uhr zu einem Verkehrsunfall an der Diekhausstraße gekommen. Ein 59-jähriger Mann wurde anschließend vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Der PKW-Fahrer war in Richtung Gutshofstraße unterwegs, als er aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam, durch einen Vorgarten fuhr und anschließend gegen die Hauswand eines Einfamilienhauses prallte. Die Anwohner des Hauses blieben unverletzt und halfen dem Unfallfahrer aus seinem beschädigten Fahrzeug. Dieser wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht. An der Hauswand entstand Sachschaden. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

