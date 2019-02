Alle Polizeimeldungen vom 5. Februar im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Nordhorn - VW Golf beschädigt

Gestern kam es am frühen Abend an der Bentheimer Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein in einer Parkbucht abgestellter VW Golf wurde gegen 18 Uhr durch einen unbekannten Verursacher am linken Außenspiegel beschädigt. Möglicherweise dürfte ein dunkler SUV den Unfall verursacht haben. Der unbekannte Fahrer entfernte sich anschließend in Richtung stadtauswärts. Eine ältere Dame dürfte den Verkehrsunfall beobachtet haben. Die Nordhorner Polizei sucht nun nach Zeugen des Unfalls. Insbesondere die ältere Dame wird gebeten, sich unter der Rufnummer 05921 3090 zu melden.

Bad Bentheim - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Gestern Abend kam es gegen 22.10 Uhr im Kreuzungsbereich der Gronauer Straße und der Baumwollstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein unbekannter PKW-Fahrer fuhr die Gronauer Straße in Richtung Gronau. An der Kreuzung Baumwollstrasse wollte er nach links auf die Gronauer Straße einbiegen. Dabei übersah er einen von rechts kommenden und vorfahrtberechtigten PKW. Es kam zum Zusammenstoß. Im Anschluss flüchtete der unbekannte Fahrer in Richtung Gildehaus. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach einer dunklen Limousine oder einem Kombi. Das Fahrzeug dürfte an der vorderen rechten Seite beschädigt sein. Die Höhe des Schadens wird auf ca. 3000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Bentheim unter Telefon (05922) 98 00 zu melden.

Freren - Versuchter Wohnungseinbruch

Bislang unbekannte Täter haben am Montag zwischen 8 und 11.30 Uhr versucht, in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Ostwier Straße einzudringen. Sie gelangten weder in die Wohnräume, noch machten sie Beute. Der angerichtete Sachschaden wird auf etwa 200 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Spelle unter (05977)929210 entgegen.





+++ EMSLAND +++

Lingen - Einbruch in Hote

Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zu Montag in ein Hotel am Herrenkamp eingedrungen. Sie brachen die Eingangstür auf und entwendeten aus einem Abstellraum aus einem Abstellraum. Die Gesamtschadenshöhe ist noch nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei Lingen unter (0591)870 entgegen.

lWietmarschen/Lohne - Fernfahrerstammtisch

Der nächste öffentliche Fernfahrerstammtisch mit der Polizei findet am Mittwoch, 06. Februar 2019, um 19 Uhr statt. Veranstaltungsort ist der Raiffeisen Grill in Wietmarschen-Lohne in der Benzstr. 6.

Der Stammtisch wird sich morgen mit dem Thema Ladungssicherung befassen.

Interessierte und Gäste sind herzlich willkommen

Twist - Versuchter Aufbruch von Geldbehälter

Bislang unbekannte Täter haben zwischen dem 28.

Januar und gestrigem Montag versucht, einen Geldbehälter der Wasserentnahmestelle auf dem Wohnmobilstellplatz an der Straße Am Hallenbad aufzubrechen. Erfolg hatten sie dabei nicht. Der angerichtete Sachschaden wird auf etwa 200 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Meppen unter (05931)9490 entgegen.

Papenburg - PC-Monitore gestohlen

Bislang unbekannte Täter sind zwischen Samstagabend und Montagmorgen in ein Gebäude der Caritas Werkstätten an der Werthmannstraße eingedrungen. Sie schlugen eine Fensterscheibe ein und entwendeten insgesamt sechs PC-Bildschirme aus einem Gruppenraum. Der angerichtete Gesamtschaden wird auf etwa 800 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (04961)9260 bei der Polizei Papenburg zu melden.

Lingen - Kellerräume aufgebrochen

Bislang unbekannte Täter sind zwischen Sonntagabend und Montagnachmittag in insgesamt neun Kellerräume eines Mehrfamilienhauses an der Lindenstraße eingedrungen. Ob sie dabei Beute machen konnten, ist aktuell unklar. Die Höhe des angerichteten Sachschadens wird auf mehr als tausend Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Lingen unter (0591)870 entgegen.

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Weitere Nachrichten zu Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiensten finden Sie auf GN-Online hier im Überblick.